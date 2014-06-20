На взгляд друзей…

Об открытиях одной фотоэкспедиции

Мы продолжаем рассказ нашего фотокорреспондента Тамары Андреевой о фотоэкспедиции «Природа. Человек. Культура-2018». Вы узнаете, кто такие настоящие созидатели, как быть не конкурентами, а друзьями и почему так полезно интересоваться миром.

ФОТООХОТА

– Нам приходилось устраивать на деревенских жителей настоящую фотоохоту. В один прекрасный момент я подумала: «А что же мы все снимаем одно и то же?». Приехали в одно село, все пошли в мечеть, а я – на мостик через болотце. Увидела в одном дворе лошадь, колодец, за воротами повозку. Всё это на фоне мечети. Не хватало только людей. Я нашла хозяина и попросила попозировать . Он охотно согласился, вывел лошадь – получились хорошие снимки. Кстати, на нас тоже велась фотоохота с помощью телефонов: я постоянно чувствовала на себе взгляды этих крохотных объективов. Я не знаю, что жителям о нас рассказали, но с нами все старались сфотографироваться. Я себя немножко памятником почувствовала. Бабушку одну начала фотографировать, начался дождик, она принимается загонять во двор кур и достаёт мне из передника свежие яйца. «Спасибо, – говорю, – но я не довезу, нам ещё далеко и долго ехать» . Я очень пожалела, что не догадалась взять из города маленькие подарки героиням своих фотоснимков. Им для нас ничего не было жалко. Когда я залюбовалась старым удмуртским платьем, хозяйка хотела мне его подарить. Конечно, я не взяла: это же память, самое дорогое. Так родилась идея сфотографировать бабушку, которая вынимает из сундука наряды своей молодости. Я выкрала эту бабушку из-за стола, усадила… Смотрю – свет изменился: все наши набежали, стали фотографировать. У кого-то что-то да получится…

В Краснокамском районе есть старинное село Николо-Берёзовка, ему более пяти веков. В 1970 году его хотели затопить, и людей заставили рушить свои дома: ордеры на новое жильё давали тем, кто это сделает. Затопление отменили, а в селе так и осталось много разрушенных домов. Я жалею, что мало ходила по нему – обязательно вернусь туда снова. Это незабываемые впечатления – как мы поднялись на колокольню и оттуда снимали закат на Каме…

ПРО КОНКУРЕНЦИЮ И ДРУЗЕЙ

– В коровнике я позировала одному фотографу из Крыма: он хотел запечатлеть, как я снимаю корову. В итоге корова лизнула мой объектив, коллега получил хороший кадр. Чего не сделаешь для друга! Но ему всё-таки пришлось протирать мой объектив. Мы, фотографы, оказавшись на одном мероприятии, всегда договариваемся не мешать друг другу, но в азарте сложно соблюдать эту договорённость. Мы помогали друг другу: увидишь что-то интересное – показываешь товарищу, не жадничаешь.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 июля 2018 года)

Записала Екатерина ЯКОВЛЕВА