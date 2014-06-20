Награда за любовь и верность

В этом году медалями ко Дню семьи, любви и верности было решено наградить четыре супружеские пары. Три из них уже получили свои награды. На днях глава администрации города Владимир Куликов вручил медаль ещё одной паре – Василию Никитичу Шик и его супруге.

Василий Никитич является Почётным гражданином города. 50 лет он трудился на заводе «Авангард», пройдя свой трудовой путь от мастера до директора завода. Благодаря ему, с 70-х годов на предприятии резко увеличился оборонный заказ. Также с середины 70-х завод активизировал выпуск товаров народного потребления. «Авангард» стал передовым в отрасли по объёмам выпуска товаров гражданского назначения, которым был присвоен Знак качества.

Помимо этого Василий Никитич уделял особое внимание и социальным вопросам. Большинство работников завода проживали в общежитиях барачного типа, без каких-либо удобств. И благодаря содействию В.Н.Шика более 1000 семей смогли обзавестись благоустроенными квартирами.

Зоя Дмитриевна и Василий Никитич в браке уже 63 года, они воспитали дочь. Несмотря на возраст, они также продолжают работать, только уже на придомовом участке.

Владимир Куликов вручил супругам медаль, грамоту и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и бодрости духа.

Отдел по связям со СМИ