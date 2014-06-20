Об открытиях одной фотоэкспедиции

Фотокорреспондент нашей редакции Тамара Андреева стала участницей 28-й Международной акции «Природа. Человек. Культура-2018». 20 профессионалов с фотообъективами из Челябинска, Москвы, Крыма, Казахстана, Турции и США отправились в путешествие по районам нашей республики. Какая она, башкирская глубинка, на самом деле? Кто поднимает современное село? И почему в заповедных уголках нашей республики так хочется жить? Об этом – истории Тамары Андреевой.

ТАЛАНТ И МАДОННА

– Традиционный многолетний проект Башкирского отделения Союза фотохудожников России, Республиканского центра народного творчества при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова в этом году был проведён в рамках подготовки к Всемирной фольклориаде-2020. Акция «Природа. Человек. Культура-2018» – это недельное путешествие началось с открытия фотовыставки Гульнары Самойловой «Жизнь в фотографии» в Национальном музее РБ в Уфе. Фотограф с мировым именем, Гульнара родилась и выросла в Уфе, а в начале 1990-х уехала в Нью-Йорк. Она работала в самом крупном фотоагентстве мира Associated Press и 11 сентября 2001 года снимала трагедию башен-близнецов во время террористической атаки. Когда все бежали оттуда, она спешила туда. Эти снимки имели огромное историческое значение.

Гульнара – мастер уличной съёмки: ей удаётся в 4-6 фотографиях составить представление о целом городе. Я в восторге от её мулатки с ребёнком – это же современная мадонна! Гульнару тоже поразило, с каким задумчиво-величественным видом молодая женщина сидела во дворе своего дома. Фотограф просунула объектив в ворота – заметив это, хозяйка широким жестом пригласила её войти… Гульнара, обладатель множества наград мирового уровня, признавалась, что родную Башкирию она по-настоящему узнала только благодаря фотоэкспедиции, в которой она участвовала несколько лет назад. После этого поняла, что такое ностальгия.

ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

– Нас разделили на две группы, и пять дней мы ездили по республике. Мне довелось побывать в Татышлинском, Краснокамском, Чекмагушевском и Кушнаренковском районах. Нас привезли в Татышлы, весь день шёл дождь, а вещи, в том числе и сапоги, остались в гостинице. Дорог, оказывается, там нет. Я передвигалась черепашьим шагом и иногда просто не успевала дойти до объекта съёмки, который себе намечала: туфли так и норовили остаться в вязкой грязи. Одному фотографу дали галоши, другой надевал бахилы, чтобы меньше промокнуть. Грязь оказывалась непреодолимой преградой. По ней отказывался двигаться наш автобус европейских кровей «Фольксваген», и мы пересаживались в «Нивы». В следующие угощение было настолько щедрым, что обеды и ужины казались излишними (на снимке). Сотрудничать с проектом выгодно: мы делаем снимки – районы получают богатую коллекцию фотографий, которые можно использовать для создания альбомов, наполнения сайтов, привлечения туристов. По итогам проекта будет составлен альбом «Башкортостан глазами друзей». Моя привычка снимать встречи столкнулась с необходимостью угощаться, чтобы не обидеть хозяев. Идём ли мы к ветерану, сельскому умельцу – каждый норовил угостить. «Заходите чай попить!» – это приглашение означало обед из трёх блюд.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 июля 2018 года)

Записала Екатерина ЯКОВЛЕВА