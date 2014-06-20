Объёмы экспорта башкирского мёда будут увеличиваться – Рустэм Хамитов

Башкортостан будет наращивать объёмы экспорта мёда, в том числе в Китай. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал в интервью представителям ведущих китайских СМИ — информационного агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая. Руководитель республики отметил, что первые пробные партии, проданные в городах Китайской Народной Республики, получили хорошие отзывы.

— Конечно же, мёд является визитной карточкой Башкортостана, — сказал Рустэм Хамитов. — Сейчас работаем над тем, чтобы были соблюдены все стандарты качества, обеспечена соответствующая упаковка и так далее. Будем наращивать объёмы экспорта башкирского мёда, в том числе в Китай.

Также Глава Башкортостана напомнил, что в 2021 году республика примет XLVII Конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия».

— Это очень значимое событие, и не только для пчеловодческой отрасли, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — На эту главную конференцию пчеловодов со всего мира приедут представители примерно 80 стран. Ожидаем более пяти, может быть, даже семи-восьми тысяч человек. Помимо конференции будет представительная выставка, «Медовая деревня», множество площадок, выезд в районы для ознакомления с уникальным бортевым пчеловодством, мастер-классы и так далее.

Полный текст интервью читайте на официальном сайте Главы Башкортостана.

Источник: http://www.bashinform.ru