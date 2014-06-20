Оргкомитет Международного Конгресса по пчеловодству будет создан при участии Минсельхоза России – Рустэм Хамитов

В состав федерального организационного комитета XLVII Конгресса Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» войдут представители Башкортостана. Об этом шла речь в ходе встречи Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

– Будет создан оргкомитет при участии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, работу по подготовке к этому значимому большому форуму уже мы начали, – сказал Рустэм Хамитов. – И я думаю, что Минсельхоз России поможет нам в этой работе.

Напомним, XLVII Международный конгресс по пчеловодству в 2021 году пройдёт в Уфе. Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» в ходе голосования большинством голосов одобрила заявку Российской Федерации на право провести у себя этот форум. Это решение было озвучено 3 октября 2017 года в Стамбуле в рамках XLV Конгресса «Апимондии».

Республика активно готовится к этому событию. Ранее Глава Башкортостана заявлял о том, на мероприятие приедут до 10 тысяч человек из 70-80 стран мира.

Справка

Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» объединяет 118 пчеловодческих союзов из 82 стран мира. Основная задача организации – содействовать научному, техническому и экономическому развитию пчеловодства во всех странах.

Источник: http://ИА «Башинформ»