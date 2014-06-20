Подпишитесь! Ещё не поздно

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Подписка на газету «Стерлитамакский рабочий» на второе полугодие 2018 года продлена до 15 июля.

При подписке в редакции «СР» (на первом этаже Дома печати на ул.Комсомольской, 82) цена комплекта с доставкой составит 784 рубля, без доставки (в этом случае читатель сам забирает газету в нашем отделе подписки) – 340 рублей, при подписке на 25 и более экземпляров на один адрес стоимость редакционной доставки составит 484 рубля, на электронную версию газеты можно подписаться за 376 рублей.