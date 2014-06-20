Портрет фронтовой собаки

Московский музей Победы предлагает вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Это может быть портрет реального пса, участвовавшего в сражениях, или собирательный образ служебной собаки.

Победители в каждой из номинаций получат в подарок семейную карту, дающую право на пять бесплатных посещений всех площадок музея в течение года. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте и группах музея Победы в социальных сетях.

Конкурс проходит в двух возрастных группах – среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Рисунки могут быть исполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

Для участия необходимо до 13 августа включительно отправить свои работы на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой «Портрет фронтовой собаки» в формате JPEG (фото, скан). Размер – не меньше 1200х720 dpi.

Итоги конкурса станут известны 19 августа, когда музей Победы будет отмечать День памяти фронтовой собаки. К празднику также присоединятся музеи, входящие в проект «Территория Победы».

В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, доставили на передовые 5862 тонны боеприпасов, проложили тысячи километров телефонного провода, подорвали 300 танков, нашли 4 миллиона мин и фугасов. Не случайно во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ГЕРОИ

Сапёр Джульбарс – единственный пёс, награждённый медалью «За боевые заслуги». Разминировал 7468 мин и более 150 снарядов. Парад Победы встречал раненый на руках главного кинолога Международной федерации служебного собаководства.

Миноискатель Рик обнаружил и разминировал 12000 мин. Пережил блокаду Ленинграда и помог спасти Павловский дворец, обнаружив в его фундаменте за час до взрыва 2,5-тонную бомбу.

Диверсант Дина – первая собака-диверсант. Провела единственную в мире операцию минирования железнодорожных путей, успешно подорвав немецкий эшелон.

Разведчик Джек – на их совместном с проводником счету более 20 захваченных «языков», в том числе офицер, взятый в плен внутри тщательно охраняемой крепости Глогау.

Связист Рекс доставил в войска 1649 донесений. Был несколько раз ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего поста.

Санитар Мухтар за годы войны вытащил с полей сражений более 400 раненых воинов. Спас Мухтар и своего проводника.