Рустэм Хамитов: Отношения Башкортостана со странами БРИКС идут по нарастающей





Глава Башкортостана ответил на вопросы корреспондентов информационного агентства «Синьхуа» и Центрального китайского телевидения.

В среду, 25 июля, в ЮАР открылся очередной саммит БРИКС. Напомним, в 2015 году высокая честь принимать международный форум выпала Уфе. Тогда в рамках саммита лидеры государств БРИКС подписали Уфимскую декларацию, Уфимский план действий, а также Стратегию экономического партнёрства БРИКС, в целом подтвердили стратегический характер союза стран БРИКС, определив направления долгосрочного сотрудничества.

В преддверии нынешнего саммита БРИКС корреспонденты крупнейших китайских СМИ – информационного агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая – обратились с вопросами к Главе Башкортостана Рустэму Хамитову. Журналисты поинтересовались у руководителя республики о том, как складываются отношения Башкортостана со странами БРИКС после уфимского саммита, в частности, о сотрудничестве республики с регионами Китая в сферах экономики, образования, туризма, росте товарооборота и так далее.

Об ожиданиях от саммита БРИКС-2018

Мы помним, как проходил саммит БРИКС в Уфе и какие важнейшие решения были тогда приняты. В частности, Новый банк развития фактически открыт по принятым в Уфе решениям. Саммит в ЮАР также поднимает очень важные вопросы. Прежде всего, конечно, это цифровая экономика, современные технологии, обмен между странами передовыми достижениями в части науки. Кроме того, будут обсуждаться проблемы, связанные с защитой торговых интересов стран БРИКС. Думаю, не обойдут стороной лидеры государств и ситуацию, связанную с санкциями со стороны США, отношением западных партнеров к России, Китаю. Очевидно, что такие крупные страны, как Китай, Индия, которые показывают хороший экономической рост, особенно заинтересованы в том, чтобы мировая экономика развивалась без санкций и торговых войн. Российская Федерация, безусловно, тоже будет настаивать на том, чтобы все международные вопросы решались открыто и на справедливой основе.

О товарообороте между Башкортостаном и КНР

После саммитов ШОС и БРИКС в Уфе мы отмечаем рост активности во взаимодействии китайских и российских бизнес-кругов, в частности, из Республики Башкортостан.

Если с 2012 по 2014 годы республику посетили 8 делегаций из Китайской Народной Республики, то с 2015 по 2018 годы – уже больше 50 делегаций. То есть шаг вперёд, конечно же – очень серьезный. Сейчас мы находимся в постоянном контакте с китайскими партнерами, развиваем торговое, промышленное, бизнес-сотрудничество, культурный и научный обмен. Одним словом, активная работа идёт по многим направлениям.

Важно, что растёт товарооборот с Китаем. Сегодня он составляет уже порядка 14-15 процентов от внешнеэкономического товарооборота Башкортостана. Расширяется линейка продукции, которая идет на экспорт в КНР. Безусловно, это нас настраивает на позитивный лад.

Пока экспорт из Башкортостана в Китайскую Народную Республику превышает импорт из Китая к нам, в республику. В Китай поставляется, прежде всего, продукция химического производства, в первую очередь топливо. Машино­строение представлено меньше, но тоже есть. Кроме того, заключено порядка 20 соглашений и меморандумов с регионами Китайской Народной Республики, которые уже начинают реально работать. Сейчас наша делегация находится в провинции Цзянси. Там идёт обсуждение взаимных поставок оборудования, техники, химической продукции.

О сложностях в торговле с Китаем

Республика готова экспортировать в Китай зерно, молочные продукты, у нас есть избыток этой продукции. Но здесь есть и определённые трудности. На сегодняшний день, например, до конца не решены вопросы, связанные с оформлением разрешительных документов на ввоз продукции в Китайскую Народную Республику. Не в полной мере согласованы технические требования при проектировании предприятий. В Китае одни требования к качеству продукции или, например, безопасности, предъявляемые к промышленным предприятиям, у нас – другие. Необходимо также отработать процедуры таможенного прохождения товаров. В целом правовые, технико-проектные системы наших стран, многие нормативные вопросы требуют согласования, и наши специалисты работают над этим.

Нет также полного понимания, как обеспечивается финансирование того или иного проекта. И вновь – у нас свои правила, в КНР – свои. Это зачастую тормозит реализацию проектов, вынуждает тратить время на согласование нормативных документов, вопросов финансирования, участия банков. Нужно, чтобы всё было правильно выстроено и организовано. Такая работа активно ведется и значимые результаты, уверен, будут.

С другой стороны, надо понимать, что это очень сложные вопросы и они решаются не так быстро, как нам хотелось бы. Но движение, повторюсь, идёт. Сейчас готовится транспортная инфраструктура для того, чтобы поставлять товары из Китая в Россию и наоборот. В частности, ведется строительство автомобильной дороги от границы Западного Китая до Европы, которая частично должна пройти по территории нашей республики. Сегодня в районе Оренбурга – это недалеко от нас, 400 километров – строится пограничный переход. После его ввода, а также завершения строительства дороги по территории Казахстана и от российско-казахстанской границы до Оренбурга у нас появляется возможность прямого автомобильного сообщения с Китайской Народной Республикой. Кроме того, действует терминал по отгрузке товаров в Китай в Челябинской области – это тоже недалеко от нас, 280 километров. Одним словом, логистика, инфраструктура уже формируется.

О Конгрессе пчеловодов и экспорте мёда в Китай

Международный конгресс «Апимондия» – это очень значимое событие и не только для пчеловодческой отрасли. На эту главную конференцию пчеловодов со всего мира приедут представители примерно 80 стран. Ожидаем более пяти, может быть, даже семи-восьми тысяч человек. Помимо конференции будет представительная выставка, «Медовая деревня», множество площадок, выезд в районы для ознакомления с уникальным бортевым пчеловодством, мастер-классы и так далее.

Конечно же, мёд является визитной карточкой Башкортостана. Сегодня уже начался экспорт этой сладкой продукции в Китайскую Народную Республику. Мы продали первые пробные партии в вашей стране, получив хорошие отзывы. Сейчас работаем над тем, чтобы были соблюдены все стандарты качества, обеспечена соответствующая упаковка и так далее. Будем наращивать объёмы экспорта башкирского мёда, в том числе в Китай.

О совместных проектах со странами БРИКС

Безусловно, важнейший наш приоритет – расширить контакты наших предприятий, бизнеса с партнёрами из стран БРИКС и ШОС. Здесь есть значимые результаты. Скажу о них на примере взаимодействия с Китайской Народной Республикой.

Во-первых, есть уже готовые к реализации проекты инвесторов из Китая. В частности, совместное с компанией «Чжифан» строительство завода по сборке и в дальнейшем – полномасштабному производству тракторов в Благовещенске. Инвестиции компании должны составить около 5 миллиардов рублей, то есть примерно 80 миллионов долларов США. Это очень неплохая цифра. Продолжается работа над также масштабным проектом по строительству завода по производству цемента в Сибае – это на юге-востоке республики. Там тоже всё идёт по плану, намеченному ещё два-три года назад.

Важное направление взаимодействия с Китайской Народной Республикой касается строительства инфраструктуры – мостов, дорог, социальных объектов. Сегодня китайские строители изучают наш рынок, планируют перспективные проекты. Думаю, что с участием Нового банка развития, решение о создании которого было принято в Уфе, крупные инфраструктурные проекты начнут финансироваться активнее.

Есть планы по строительству китайского торгового дома в Уфе, проекты в сельском хозяйстве. Надеюсь, что они тоже будут реализованы.

Мы, безусловно, работаем и с другими странами БРИКС. Индия является крупным партнёром в части закупки авиационных двигателей, которые выпускаются на нашем моторостроительном заводе. В этой стране используются наши органические удобрения для производства сельскохозяйственной продукции. Предприятия республики ведут поставки в Индию средств защиты растений, которые дают хороший эффект.

Южная Африка разместила в Башкортостане производство большегрузных самосвалов Bell. Они предназначены для работы в карьерах при добыче руды. На нефтекамском заводе выпускаются бразильские автобусы Marcopolo, которые тоже востребованы.

Одним словом, со всеми странами БРИКС отношения развиваются по нарастающей.

Особенно нас радует и воодушевляет в этой части оптимизм и активность бизнеса. Партнерство в этом сегменте выстраивается уже без участия и поддержки правительств с одной и другой стороны. Бизнес сам находит точки роста и взаимодействия.

Мы ежегодно проводим Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС. В октябре этого года пройдёт четвёртый форум. На этой площадке бизнес детально обсуждает перспективы сотрудничества, вопросы, которые надо совместно решать. На самом деле мы видим реальное движение и прогресс по многим направлениям.

О работе с Новым банком развития

Новый банк развития на деле помогает нашей республике в реализации очень важного инфраструктурного проекта. Башкортостан получит кредит для строительства так называемого Восточного выезда в Уфе. Это большой проект, порядка 600 миллионов долларов. Конечно, банк БРИКС кредитует не всю сумму – около 100 миллионов долларов, но это уже начало работы. Надеемся, что в этом году окончательное решение будет принято. И в 2019-2020 годах начнётся стройка, которая должна завершиться в 2022 году.

О сотрудничестве в сфере образования и китайском языке

Наши университеты активно взаимодействуют с Китайской Народной Республикой. В частности, в Башкирском государственном университете сформирован российско-китайский бизнес-инкубатор, в котором студенты изучают китайские подходы по выстраиванию бизнеса. Наши студенты ездили в Китай, изучали на месте, смотрели эти подходы в деле. Башкирский государственный медицинский университет достаточно активно взаимодействует с медицинскими научными кругами Китая.

Очень важно, что в наши дни стремление молодёжи в части изучения языков смещается в сторону китайского языка, потому что китайская экономика демонстрирует серьёзный рост. Сегодня это крупнейшая экономика мира, и многим становится понятно, что без знания китайского языка, вообще говоря, современный человек уже не будет столь успешным, как казалось ранее.

В рамках программы «Волга – Янцзы» ведутся переговоры в части развития экономики, промышленного производства, инвестиций, обсуждается сотрудничество в гуманитарной сфере. Безусловно, для нас это направление, может быть, даже более важное. Потому что через язык, культуру, философию мы находим общие подходы, выстраиваем диалог уже в ментальном, духовном смысле. А это важнее, чем только взаимная торговля или развитие промышленности.

О туризме

В Башкортостане туризм в последние годы активно развивается. Мы хотели бы, чтобы и туристы из Китайской Народной Республики отдыхали у нас. Тем более, нам есть что показать и с точки зрения истории советской эпохи. В Уфу в начале прошлого века приезжал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин к своей супруге Надежде Крупской, которая была здесь в ссылке. В нашем крае происходили значимые революционные события, эти исторические места, уверен, будут интересны китайскому туристу. Кроме того, у нас есть замечательные музеи, великолепная природа. Рассчитываем на то, что туристический поток из Китая к нам будет расти.

Мы находимся только в самом начале этого пути. Надеюсь, что удастся открыть прямые авиационные рейсы из Китая в Уфу. И тогда, конечно, ситуация коренным образом изменится.