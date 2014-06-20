Рустэм Хамитов: Расширение бизнес-контактов с партнёрами из стран БРИКС – приоритет для Башкортостана

В пятницу, 27 июля, в ЮАР заканчивается саммит стран БРИКС-2018. Накануне форума корреспонденты ведущих китайских СМИ – информационного агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая – обратились с вопросами к Главе Башкортостана Рустэму Хамитову. Журналисты поинтересовались у руководителя республики о том, как складываются отношения Башкортостана со странами БРИКС после саммита, который прошёл в Уфе в 2015 году.

По словам Рустэма Хамитова, расширение контактов бизнес-кругов Башкортостана с партнёрами из стран БРИКС и ШОС – важнейший приоритет для региона. В этом направлении удалось достичь значимых результатов.

Так, например, готовы к реализации проекты инвесторов из Китая. Прежде всего, это совместное с компанией «Чжифан» строительство завода по сборке и в дальнейшем – полномасштабному производству тракторов в Благовещенске. Инвестиции компании составят около 5 миллиардов рублей. Также продолжается работа над масштабным проектом по строительству завода по производству цемента в Сибае.

Башкортостан активно сотрудничает с другими странами БРИКС: Индия закупает у республики авиационные двигатели и органические удобрения, ЮАР разместила в Башкортостане производство большегрузных самосвалов Bell, в республике также бразильские автобусы Marcopolo.

– Одним словом, со всеми странами БРИКС отношения развиваются по нарастающей, – сказал Рустэм Хамитов. – Особенно нас радует и воодушевляет в этой части оптимизм и активность бизнеса. Партнёрство в этом сегменте выстраивается уже без участия и поддержки правительств с одной и другой стороны. Бизнес сам находит точки роста и взаимодействия.

Глава Башкортостана напомнил, что в октябре 2018 года республика проведёт очередной, четвёртый по счёту Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС, на этой площадке будут обсуждаться перспективы сотрудничества с предпринимателями этих стран.

Полный текст интервью читайте на официальном сайте Главы Башкортостана: https://glavarb.ru/rus/press_serv/intervyu_news/72596..