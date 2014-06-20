Рустэм Хамитов рассказал, чем Башкортостан будет привлекать туристов из Китая

Республика Башкортостан рассчитывает на рост туристического потока из Китая. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал в интервью представителям ведущих китайских СМИ – информационного агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что туризм в республике активно развивается, и региону есть чем привлечь гостей из КНР.

– Нам есть что показать и с точки зрения истории советской эпохи. В Уфу в начале прошлого века приезжал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин к своей супруге Надежде Крупской, которая была здесь в ссылке. В нашем крае происходили значимые революционные события, эти исторические места, уверен, будут интересны китайскому туристу, – сказал Рустэм Хамитов. – Кроме того, у нас есть замечательные музеи, великолепная природа. Рассчитываем на то, что туристический поток из Китая к нам будет расти.

Глава региона отметил, что развитию туризма между Башкортостаном и Китаем может способствовать прямое авиационное сообщение, и выразил надежду на то, что такие рейсы появятся.

Полный текст интервью читайте на официальном сайте Главы Башкортостана: https://glavarb.ru/rus/press_serv/intervyu_news/72596.html.