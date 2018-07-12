Рустэм Хамитов рассказал о том, что мешает Башкортостану торговать с Китаем

Республика готова экспортировать в Китай зерно и молочные продукты, однако есть объективные трудности, которые мешают этой работе. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал в интервью представителям ведущих китайских СМИ – информационного агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая. Так, по словам руководителя региона, не до конца решёнными остаются вопросы, связанные с оформлением разрешительных документов на ввоз продукции в Китайскую Народную Республику. Не в полной мере согласованы технические требования при проектировании предприятий, не отработаны процедуры таможенного прохождения товаров.

– В целом правовые, технико-проектные системы наших стран, многие нормативные вопросы требуют согласования, и наши специалисты работают над этим, – сказал Рустэм Хамитов.

Ещё одним фактором, осложняющим торговлю с Китаем, является отсутствие полной информации о том, как обеспечивается финансирование того или иного проекта.

– Это зачастую тормозит реализацию проектов, вынуждает тратить время на согласование нормативных документов, вопросов финансирования, участия банков. Нужно, чтобы всё было правильно выстроено и организовано. Такая работа активно ведется и значимые результаты, уверен, будут, – подчеркнул руководитель республики.

Рустэм Хамитов отметил, что в настоящее время готовится инфраструктура транспортировки товаров между двумя странами. Ведётся строительство автомобильной дороги от границы Западного Китая до Европы, которая частично должна пройти по территории Башкортостана. В Оренбургской области строится пограничный переход, после его ввода, а также завершения строительства дороги по территории Казахстана и от российско-казахстанской границы до Оренбурга у Башкортостана появится возможность прямого автомобильного сообщения с КНР. В Челябинской области действует терминал по отгрузке товаров в Китай.

Полный текст интервью читайте на официальном сайте Главы Башкортостана: https://glavarb.ru/rus/press_serv/intervyu_news/72596..

Источник: http://www.bashinform.ru