С лопатами, мешками и хорошим настроением

12 июля у понтонного пешеходного моста через Ашкадар прошла экологическая акция по очистке берега в рамках общественного проекта «Счастливая семья – будущее нации». Организаторы – инициативные граждане города. А в сети они зарегистрированы как группа во «ВКонтакте» «Активация жизни». Другое название – «Актив роста».

Организаторы призвали неравнодушных прийти с перчатками, лопатами и мешками для мусора, прихватив с собой и… хорошее настроение. Забегая вперёд, отметим: это удалось.

Эта акция – далеко не единственная. Например, в планах – мероприятия по сбору средств детям-сиротам. 18 августа здесь, на «диком пляже», они собираются провести грандиозный праздник «Семейная пристань». В программе – концерт, игры, конкурсы.

Как рассказал нам один из координаторов, представившийся Вадимом, цель мероприятия – привлечь внимание к экологическим проблемам города.

В мероприятии приняли участие и другие общественные организации. На берегу Ашкадара побывали активисты Общества инвалидов и внесли свою лепту. А со стороны кафе «Бухарест» навстречу «Активации жизни» энергично продвигались ребята из «Молодой гвардии».

Мы поговорили с некоторыми участниками.

Пенсионерка Галия Хамитовна Рафикова:

– Увидела объявление в интернете и решила откликнуться. Захотелось принести городу какую-то пользу.

Илина:

– Семья – это основа общества. Мы – за здоровый образ жизни. Хотим довести до горожан известную истину о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Чтобы люди могли отдыхать здесь с семьями.

Хочется верить, что слова не разойдутся с делом. Что те, кто пришёл на акцию, не будут прожигать жизнь за бутылкой пива или чего покрепче. Не станут захламлять мусором город. И, чуть повзрослев, создадут свои семьи.

Одно только вызывает сожаление: уже не в первый раз приходится констатировать, что жильцы окрестных домов не изъявили особого желания поддержать порыв молодых людей. Что ж, это их выбор.

Фаяз ЮМАГУЗИН