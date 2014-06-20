Собрание метеоритного общества

Учёные со всего мира презентуют исследования метеоритов, новые минералы и уникальные образовательные программы, по которым смогут обучаться и студенты Башкортостана.

С 22 по 27 июля в Москве проводится 81-е ежегодное собрание метеоритного общества. В России это мероприятие проходит впервые. В столицу съехались специалисты по метеоритике, геологии, космохимии, астрофизике и планетологии, а также по поиску и исследованию метеоритного вещества со всего мира. В составе оргкомитета – внушительная делегация Уральского федерального университета.

Представители УрФУ во главе с профессором физико-технологического института Виктором Гроховским представили собственные исследования таких метеоритов, как «Челябинск», «Сеймчан», «Уакит», «Царёв», а также найденных в Антарктиде, Чили и Иране образцов.

Кроме того, участники съезда ожидают решения по регистрации «свежего» метеорита, найденного в Липецкой области. Учёные УрФУ определили его тип и предложили дать ему название «Озёрки».

«После съезда мы планируем провести экскурсию по Уралу для наших иностранных коллег к месту падения челябинского метеорита, возможно, получится показать и самый крупный его образец, находящийся в Государственном историческом музее Южного Урала», – рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Кроме того, уральская делегация рассказала о новой образовательной траектории, которую запускают в образовательной программе магистратуры физико-технологического института УрФУ – «Приборы и методы в космической минералогии». Теперь башкирские студенты смогут узнать, как решать разнообразные задачи, связанные с метеоритами. По словам Гроховского, подобной программы в нашей стране больше нет:

«Работа с веществом внеземного происхождения носит междисциплинарный характер, поэтому возможен приём бакалавров и специалистов с различным базовым образованием, хотя подготовка будет вестись в рамках направления «Приборостроение», – пояснил профессор Виктор Гроховский.

Пресс-служба УрФУ