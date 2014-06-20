Тем, кто дарит жизнь и здоровье

Открылась фотовыставка «Профессии почётней нет на свете»

28 июня в городской картинной галерее открылась уникальная выставка, состоящая из ста с лишним фотографий. Её автор – член Башкирского отделения Союза фотохудожников России, врач ультразвуковой диагностики Регина Иванова. Уникальность экспозиции состоит в том, что она полностью посвящена труду врачей, медсестёр, фельдшеров и приурочена ко Дню медицинского работника, который мы отметили в середине июня.

Мама автора выставки: «Я рада, что у дочери-врача – творческая душа»

Идея запечатлеть труд своих коллег на их рабочих местах появилась у Регины более двух лет назад. Она шла к этой выставке довольно долго, но целенаправленно. И вот, наконец, стерлитамакские зрители получили редкую возможность заглянуть за ширму, приоткрыть завесу тайны профессии медика. Работая с теми, кто каждый день дарит нам жизнь и здоровье, автор, будучи врачом, сумела преодолеть барьер между тем, кто снимает, и теми, кого снимают. Поэтому работа Регины носит репортёрский, документальный характер, и в этом главное её достоинство.



Зрители большие и маленькие

Согласитесь, мало кому из простых смертных удаётся заглянуть в святую святых родильного дома – родзал, где будущую мамочку готовят к кесареву сечению; увидеть только что появившегося на свет новорождённого; проникнуть в мир, где беременные женщины с волнением и тревогой ждут рождения своих малышей; проследить поэтапный путь движения кареты «скорой помощи», спешащей по срочному вызову. Реанимация, палата интенсивной терапии сосудистого центра, операционная в отделении детской хирургии, поликлинический приём терапевта и педиатра, занятия в медицинском колледже – всё это зафиксировано на снимках, представленных на выставке.

Самый популярный экспонат

– Замысел заключался в том, чтобы показать людям, как в маленьком человечке пробуждается желание стать доктором, – объясняет Регина концепцию выставки. – Поэтому экспозиция открывается серией снимков, на которых дети лечат собаку, оказывают помощь любимой кукле, осваивают фонендоскоп. Потом ребёнок взрослеет, его мечта обретает реальность, он становится студентом-медиком, пока, наконец, не превращается в профессионала.

Регина – человек творческий. Поэтому многие из её фоторабот стали для пришедших на выставку зрителей настоящим откровением. Об этом говорили директор картинной галереи Лилия Ахметова, представители творческой интеллигенции города Александр Сергеев и Вячеслав Гнусин, фотохудожник Олег Машковский, преподаватель медицинского колледжа, наставница Регины Равия Абульханова.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 30 июня 2018 года)

Марина ВОРОНОВА