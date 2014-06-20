В агропромышленном комплексе Башкортостана создано 3 тысячи новых рабочих мест – Рустэм Хамитов

В сфере АПК республики в настоящее время реализуется 21 инвестпроект с общей суммой инвестиций более 67 млрд рублей. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

На встрече с министром руководитель региона подчеркнул, что благодаря реализуемым инвестпроектам в республике создано порядка 3 тысяч новых рабочих мест, формируется база для устойчивого развития сельских территорий, социальной инфраструктуры, обеспечения достойного уровня жизни населения.

Дмитрий Патрушев отметил позитивную динамику сельского хозяйства Республики Башкортостан, а также успехи в реализации механизма льготного кредитования. По сравнению с 2017 годом число получателей льготных кредитов увеличилось в 1,4 раза.

Напомним, в 2017 году в республике завершена реализация приоритетных инвестиционных проектов по строительству маслоэкстракционного завода в селе Маячный города Кумертау (объем инвестиций – 3,8 млрд. руб.), элеватора в селе Маячный города Кумертау (1,3 млрд. руб.), молочного завода мощностью переработки сырого молока 150 т в сутки в Уфимском районе (229,8 млн. руб.), теплицы площадью 2,5 га в Уфимском районе (454,9 млн. руб.).

Источник: http://ИА «Башинформ»