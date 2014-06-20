В Башкирии может быть создано несколько геопарков международного уровня

Геопарк «Янган-Тау», который претендует на получение международного статуса ЮНЕСКО, может стать первым, но не единственным. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и международного эксперта Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО, консультанта Международного центра оценки ресурсов грунтовых вод Сурена Гевиняна.

– Республика богата своей природой. У нас несколько сотен памятников природы, несколько крупных заповедников. Но, как и во всей России, нет ни одного геопарка, – сказал Рустэм Хамитов. – Безусловно, мы хотели бы продолжать эту работу, не ограничиваться только Салаватским районом. Давайте «испечём первый блин», посмотрим, чтобы он оказался по-настоящему «пропечённым» во всех смыслах и правильно приготовленным. Научимся, а дальше, думаю, что у нас ещё объекты появятся.

Руководитель региона подчеркнул, что геопарки помогут региону привлечь к себе внимание со стороны туристического сообщества. Участники встречи отметили, что создание геопарков на территории республики станет драйверами экономического развития, позволит сохранить богатое геологическое, археологическое и культурное наследие территории, а также привлечёт дополнительные доходы.