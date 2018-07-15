В Башкирии назвали причины появления обманутых дольщиков

В Башкирии расширился список проблемных домов. Если в 2017 году в нем насчитывалось 29 объектов, то в настоящее время – уже 33. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил на совещании по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков.

По словам вице-премьера Правительства РБ Андрея Трухана, в 2018 году было выявлено 13 проблемных домов. Однако причины этому скорее «технические». Во-первых, сокращение сроков включения объектов в реестр проблемных с девяти месяцев до шести, как того требует приказ Минстроя России. Второй причиной стала «интенсивная публичная работа Госстроя республики». Благодаря ей граждане более активно включаются в реестр пострадавших, прокомментировал Андрей Трухан.

Прокурор РБ Андрей Назаров отмечает: существует несколько причин, по которым в регионе появляются проблемные дома. Кроме преступного умысла, среди них есть и менее «криминальные». Например, финансовая несостоятельность строительных компаний. Так, по данным прокуратуры республики, процедура банкротства введена в отношении 15 застройщиков. В ряде случаев имеют место проблемы с разрешительной документацией. Чтобы сдвинуть стройку с мёртвой точки на четырёх объектах, сейчас они решаются в судебном порядке.

Что касается мошеннических действий застройщиков, то с 2016 года в Башкирии осуждены 11 человек, которые имели отношение к строительству семи объектов, сообщил Андрей Назаров. Девять человек получили реальные сроки, двое – условные. В настоящее время в правоохранительных органах расследуются 15 уголовных дел по восьми проблемным объектам. Ещё по 11 объектам проводятся доследственные проверки.

– Хочу напомнить, что ситуация эта, к сожалению, не уникальна. Мы проходили её в 2009-2012 годах, тогда решение этой проблемы обошлось нам в несколько миллиардов рублей. Мы её решили, – сказал Рустэм Хамитов. – Но потом в силу разных причин она опять появилась, и не только у нас в республике, но и по стране в целом. В долевом строительстве крутятся огромные деньги – десятки миллиардов рублей. Понятно, что вокруг этого появляется публика, которая хочет быстро заработать.