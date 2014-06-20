В Башкирии планируют развивать элитное семеноводство

Сегодня в Башкортостане отмечается острая потребность в восстановлении отрасли семеноводства, аграрии республики применяют технологии, разработанные ещё 20–40 лет назад. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки Главы Башкортостана Рустэма Хамитова в Чишминский селекционный центр по растениеводству.

Центр является экспериментальной базой Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства УФИЦ РАН в области селекции и семеноводства. Он специализируется на создании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, разработке и внедрении технологий их производства.

Испытания сортов зерновых, зернобобовых и кормовых культур, как собственных, так и завезённых из других климатических зон, – одна из главных задач селекционного центра. Сегодня учёные работают с сортами, выведенными в Австрии, Чехии, Белоруссии и других странах дальнего и ближнего зарубежья, исследуют их «поведение» и возможность адаптации к почвенным и климатическим условиям региона. По словам директора селекционного центра Анвара Шакирзянова, многие импортные сорта, хорошо зарекомендовавшие себя «на родине», уступают образцам башкирской селекции, поскольку не подготовлены к местным условиям.

Руководство региона ставит перед селекционным центром задачу более тесного взаимодействия с сельхозпроизводителями и повышение конкурентоспособности.

– Мне важно было увидеть и понять, как работает эта лаборатория, на каком уровне мы находимся сегодня и что надо сделать для того, чтобы эта отрасль получила второе дыхание и начала по-настоящему разворачиваться, – сказал Рустэм Хамитов.

Глава Башкортостана подчеркнул: в регионе нужно развивать все составляющие агропроизводства – от селекции и семеноводства до производства сельхозпродукции. Примеры совместной работы, в том числе и с привлечением научных разработок, в республике уже есть. В марте 2018 года был создан сельскохозяйственный кооператив «Элитные семена Башкортостана». Он объединил сельскохозяйственные предприятия и фермеров республики для выращивания и продажи семян селекционных сортов пшеницы, ржи и кормовых трав. Посевной материал аграриям предоставляет селекционный центр Башкирского НИИ сельского хозяйства.