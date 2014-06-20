В Башкирии планируют развивать элитное семеноводство

Variety of edible seeds with ripe golden ears of wheat including whole and dehusked sunflower, sesame, poppy, linseed, pulses and legumes

Variety of edible seeds with ripe golden ears of wheat including whole and dehusked sunflower, sesame, poppy, linseed, pulses and legumes

Сегодня в Башкортостане отмечается острая потребность в восстановлении отрасли семеноводства, аграрии республики применяют технологии, разработанные ещё 20–40 лет назад. Об этом шла речь в ходе рабочей поездки Главы Башкортостана Рустэма Хамитова в Чишминский селекционный центр по растениеводству.
Центр является экспериментальной базой Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства УФИЦ РАН в области селекции и семеноводства. Он специализируется на создании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, разработке и внедрении технологий их производства.
Испытания сортов зерновых, зернобобовых и кормовых культур, как собственных, так и завезённых из других климатических зон, – одна из главных задач селекционного центра. Сегодня учёные работают с сортами, выведенными в Австрии, Чехии, Белоруссии и других странах дальнего и ближнего зарубежья, исследуют их «поведение» и возможность адаптации к почвенным и климатическим условиям региона. По словам директора селекционного центра Анвара Шакирзянова, многие импортные сорта, хорошо зарекомендовавшие себя «на родине», уступают образцам башкирской селекции, поскольку не подготовлены к местным условиям.
Руководство региона ставит перед селекционным центром задачу более тесного взаимодействия с сельхозпроизводителями и повышение конкурентоспособности.
– Мне важно было увидеть и понять, как работает эта лаборатория, на каком уровне мы находимся сегодня и что надо сделать для того, чтобы эта отрасль получила второе дыхание и начала по-настоящему разворачиваться, – сказал Рустэм Хамитов.
Глава Башкортостана подчеркнул: в регионе нужно развивать все составляющие агропроизводства – от селекции и семеноводства до производства сельхозпродукции. Примеры совместной работы, в том числе и с привлечением научных разработок, в республике уже есть. В марте 2018 года был создан сельскохозяйственный кооператив «Элитные семена Башкортостана». Он объединил сельскохозяйственные предприятия и фермеров республики для выращивания и продажи семян селекционных сортов пшеницы, ржи и кормовых трав. Посевной материал аграриям предоставляет селекционный центр Башкирского НИИ сельского хозяйства.


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Автор: (22 Июл 2018). Рубрика: Лента новостей, Среда обитания. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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