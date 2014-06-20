В Башкирии расследуются 15 уголовных дел по обманутым дольщикам

В Башкирии в настоящее время расследуются 15 уголовных дел по восьми объектам незавершённого строительства. Об этом насовещании по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков, которое провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, сообщил прокурор республики Андрей Назаров.

По данным прокуратуры, предварительный ущерб по этим уголовным делам составляет 700 миллионов рублей, на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Ещё по 11 объектам проводятся доследственные проверки.

Всего, начиная с 2016 года, были осуждены 11 человек по семи проблемным объектам. Девять из них получили реальные сроки лишения свободы, ещё двое – условные. По словам Андрея Назарова, по таким делам прокуратура требует назначить обвиняемым не менее шести лет лишения свободы. Однако в реальности наказание оказывается более мягким. В качестве примера Андрей Назаров привёл руководителя стерлитамакского «Башстроя», он был осуждён на четыре года лишения свободы (в прокуратуре просили семь лет), но вышел из тюрьмы по УДО.

Министр внутренних дел РБ Роман Деев рассказал, что в настоящее время в суд передано одно уголовное дело. Речь идёт о бывшем председателе жилищно-строительного кооператива «Дуслык-строй», который обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса (ч.4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ). Жертвами стали 99 человек, общая сумма ущерба – 307 миллионов рублей.

– Граждане ждут от нас действенной помощи. Надо детально разбираться по каждому дому и застройщику, принимать решения, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Понятно, что есть объективные причины, связанные с осложнением ситуации в строительной отрасли, на рынке жилья. Но там, где действия застройщика носят криминальный характер, правоохранительные органы должны реагировать быстро и бескомпромиссно. В первую очередь надо добиваться, чтобы недобросовестные застройщики в полном объёме возмещали гражданам причинённый ущерб.

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru

Фото: Ксения Калинина