В Башкирии в 2018 году сданы пять проблемных домов

В первом полугодии 2018 года в Башкирии сданы пять так называемых проблемных домов. Свои квартиры получили 276 семей. Об этом насовещании по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Речь идёт о доме №9 в микрорайоне 4 (Салават), доме по улице Лётчиков в Затоне (Уфа), домах №№ 8Б, 26А и 41 в квартале № 15 в ЖК «Новобулгаково» (Уфимский район).

Сейчас в числе проблемных остаются 95 жилых домов. В соответствии с «дорожной картой», разработанной в республике, в 2018 году планируется сдать в эксплуатацию ещё 27 домов, квартир в которых дожидается 441 дольщик. Ещё 54 дома будут сданы в 2019 году, 12 домов – в 2020 году, два дома – в 2021 году.

Глава Башкортостана потребовал от руководителей профильных ведомств и муниципалитетов ускорить решение проблемы обманутых дольщиков.

– Я требую активизации работы. Каждый день надо принимать решение хотя бы по одному из объектов. Основные проблемы мы должны закрыть в 2019 году, возможности для этого есть, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Фото: Олег Яровиков

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru