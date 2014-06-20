В Башкортостане планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня

В республике может быть создан научно-образовательный центр мирового уровня. Об этом шла речь в ходе заседания Совета по науке при Главе Башкортостана, который провёл Рустэм Хамитов.

Согласно Указу Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в стране должно быть создано 15 таких центров. Они должны быть сформированы на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

По словам врио директора Института геологии УФИЦ РАН Сергея Ковалёва, научно-образовательный центр, который собираются создать в регионе, будет ориентирован на науки о земле. Он позволит использовать уникальное геологическое строение республики для развития научных исследований мирового уровня и образовательной деятельности российских, а в перспективе и зарубежных студентов.

Для того чтобы создать такой центр, учёным Башкортостана предстоит разработать актуальные для региона научные и научно-образовательные темы, а также программы полевых практик студентов. Сергей Ковалёв подчеркнул, что благодаря разнообразию ресурсов Башкортостана, полевая практика на территории республики может быть организована практически по любой специальности геологии, экологии, биологии и других наук.

Также создание научно-образовательного центра предполагает совместную работу региональных и федеральных вузов: БашГУ, БГПУ им. М. Акмуллы, УГНТУ, МГУ, СПбГУ, Казанского и Южного федеральных университетов.

– Создание научно-образовательного центра приведет к масштабной концентрации лучших научных школ России на территории Республики Башкортостан, деятельность которых будет направлена не только на разработку глобальных вопросов фундаментальной науки, но и способствовать социально-экономическому развитию региона, – сказал Сергей Ковалёв.

– При таком разнообразии уникальных объектов и грамотном подходе мы можем рассчитывать на формирование в республике одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Это, конечно, наше пожелание, но для этого надо очень много работать и доказывать, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Нужно выстроить большую подготовительную работу, организовать консорциум из ведущих вузов и научных организаций, проработать вопросы развёртывания соответствующих научно-образовательных проектов и программ.

Фото: Олег Яровиков