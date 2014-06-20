В Стерлитамаке откроется новая школа

Мэр проинспектировал строительство новой школы

Два года назад в Стерлитамаке открылась новая школа на 1000 мест. Но для быстроразвивающегося Западного района города этого недостаточно. В рамках программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан» возводится ещё одна школа на 1225 мест. Строительные работы уже завершены. Внутри здания рабочие занимаются отделкой, во дворе – благоустройством территории. Застройщик – уфимская фирма СУ-10 – обещает сдать объект к концу года.

Строительство идёт в соответствии со всеми современными стандартами. В четырёхэтажном здании есть актовый зал на 495 мест и столовая на 420 мест. К каждому из двух спортивных залов примыкают инвентарные, раздевалки, душевые и санузлы. Планом предусмотрены тренерская и лыжехранилище. Медицинский блок состоит из кабинета врача, процедурной, прививочного и стоматологического кабинетов. Ученики смогут посещать зимний сад и школьный музей. Для изучения ПДД предусмотрено отдельное помещение. В распоряжении школьников будет современный компьютерный интерактивный комплекс. Педагоги смогут отдохнуть в учительской, а заниматься методической работой – в информационном центре. Маломобильные учащиеся будут передвигаться с этажа на этаж при помощи лифтов. Хозблок с гаражом на два парковочных места запланирован в отдельном здании.

Глава администрации Владимир Куликов побывал на строительной площадке. Площадь перед центральным входом подготовлена под укладку тротуарной плитки, а дорожки – под асфальтирование. Установлены бордюры, ведётся монтаж ограждения, прокладывается наружный кабель для электроснабжения школы. Заместитель директора СУ-10 Марат Давлетшин заверил мэра, что благоустройство территории завершится до конца августа, после чего начнутся озеленительные работы, закончить которые постараются до наступления холодов.

Снаружи здание уже оштукатурено. Как только цоколь облицуют плиткой и устроят отмостку, застройщик приступит к покраске фасада. Внутренние работы идут полным ходом. Отделка пола и стен плиткой практически завершена. Рабочие красят стены и потолки, укладывают линолеум, строят каркас под потолок «Армстронг». Подходят к концу электромонтажные и сантехнические работы.

– Строительство школы вышло на финишную прямую, – заявил заместитель директора СУ-10 Марат Давлетшин. – Мы делаем всё, чтобы согласно контракту сдать этот объект в срок. Ни технических, ни административных сложностей у нас нет. Большую поддержку нам оказывают и администрация, и все городские службы – электросети, водоканал. При строительстве такого объекта добиться хорошего результата можно только совместными усилиями.

– Сегодня мы убедились, что строительство школы идёт по плану, – прокомментировал Владимир Куликов. – На все наши замечания строители реагируют оперативно. Думаю, что к концу года школа примет первых учащихся. А значит, нагрузка на другие школы снизится.

В рамках проекта «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан» строится ещё одна школа – в Шахтау. Посёлок уже давно нуждается в ней, и теперь, благодаря Правительству и Главе республики Рустэму Закиевичу Хамитову этот вопрос благополучно решился. Строительство уже начато. В 2019 году, как раз к юбилею республики, мы запустим и эту школу в Шахтау.

К.СЕВОСТЬЯНОВ