В Стерлитамаке открылась экспозиция «Искусство Башкортостана. XXI век»

В городской картинной галерее начала работать выставка из собраний БГХМ имени М.Нестерова, на которой представлены 60 работ башкирских художников двух первых десятилетий XXI века. Именно в это время изобразительное искусство, как и вся культура России, начинает стремиться к разнообразию стилей и художественных манер. Уже к концу XX века башкирская живопись приобретает особую динамику, которая нарастает с каждым годом, с каждым десятилетием.

Экскурсия по залам галереи

– Если в начале века свобода в искусстве, вызванная демократическими переменами, происходящими в обществе, отличалась поиском новых форм, пластики, цвета, то постепенно акцент

стал смещаться в сторону трансформации художественного образа и содержания произведения, – объясняет директор галереи Лилия Ахметова, проводя меня по залам. – В этот период значительно вырос интерес к народной культуре, быту, традициям, которые сейчас активно используются в современном профессиональном искусстве. Стремление обрести новые духовные ценности мистическим образом возвращает авторов представленных здесь работ к религии их предков и национальным истокам.

А.М.Мазитов «Начало больших рек»

Башкирская живопись XXI века вобрала в себя три основных принципа, которые воплотились в полотнах: реалистичность, обращение к русскому авангарду и ориентацию на опыт западного изобразительного искусства, для которого характерны разные стилевые приёмы и системы. При этом неизменным остаётся главное – глубокая народная основа творчества башкирских живописцев, его связь с культурой предков. Это позволяет авторам формировать единую картину мира, где человек сливается с природой, обретая гармонию.

В.И.Загитов «Человек с книгой»

Ориентация башкирских художников на авангард более всего заметна в деятельности группы «Сары бия» («Жёлтая лошадь»), в состав которой вошли художники, выражающие народные идеи языком примитива. На выставке можно по достоинству оценить цветовую экспрессию М.Давлетбаева («Лето»), восточные мотивы Д.Ишенгулова («Старик у реки»), полюбоваться гротескно-лукавыми персонажами Н.Пахомова. Жизнеутверждающее начало этих работ вызвано обращением художников к фольклору – лубку, вывеске, иконе, игрушке. Происходит синтез элементов фольклора с новейшими придумками европейской живописи, что даёт такие потрясающие результаты.

В.Э.Меос «Николо-Берёзовка. Перезвоны»

Вслед за «Жёлтой лошадью» в Башкирии возникают и другие творческие группы – «Март», «Инзер», «Чингисхан», «Артыш».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 18 июля 2018 года)

Марина ВОРОНОВА