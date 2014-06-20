В Стерлитамаке состоялось открытое первенство города по спортивному туризму на водных дистанциях.

В прошедшие выходные состоялось открытое первенство города по спортивному туризму на водных дистанциях. Два дня туристы-водники нашего города, а также гости из Уфы и Стерлитамакского района соревновались в умении управлять катамараном, каяком, вести спасательные работы. Победителями стали спортсмены туристско-спортивного клуба «Глобус».

В 2018 году в федерации спортивного туризма нашего города было немало значительных событий. В феврале на съезде Федерации спортивного туризма РБ наше региональное отделение

было признано лучшим по итогам 2017 года, туристско-спортивный клуб «Глобус» занял второе место среди всех клубов республики. Впервые за последние 15 лет наши туристы участвовали в чемпионате Республики Башкортостан по спортивному туризму на лыжных дистанциях. На Кубке РБ по спортивному туризму (водные дистанции), прошедшем в мае, туристы «Глобуса» завоевали «бронзу». 5 человек выполнили и подтвердили разряд КМС по спортивному туризму, 14 выполнили массовые разряды. Проведены девять походов второй категории сложности, четыре – первой, одиннадцать походов выходного дня, в которых участвовало более 150 человек.

У нас достаточно серьёзные планы: участие в Кубке России (водный поход пятой категории сложности в район Восточных Саян), чемпионате Урала и Поволжья (водный поход четвёртой категории сложности в район Западных Саян), чемпионате Республики Башкортостан (пеший поход в район Северного Кавказа и другие маршруты первой и второй категорий сложности), туриаде, турфесте, других мероприятиях местного и регионального масштабов.

В сентябре наша федерация проводит чемпионат РБ по спортивному туризму на водных дистанциях, на котором соперниками будут сильнейшие спортсмены Башкортостана.

Главную цель мы по-прежнему видим в том, чтобы привлечь к прекрасному и не очень затратному виду спорта как можно больше наших горожан. Всех, кто хочет поближе познакомиться с нашей неповторимой природой, испытать чувство настоящей дружбы в туристском походе, ждём каждую среду в 19 часов по адресу: ул.Заводская, 23 (одноэтажный пристрой к пятиэтажному дому со стороны улицы).

Ю.КОЗЛОВ,

председатель федерации

спортивного туризма в г.Стерлитамаке