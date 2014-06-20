В Стерлитамаке состоялся фестиваль семейных талантов «Иван Купала»

В парке им.Ю.Гагарина состоялся фестиваль семейных талантов «Иван Купала».

Так уж сложилось, что один из главных праздников славян – задорный Иванов день – отмечается накануне Дня семьи, любви и верности.

Фестиваль – это возможность продемонстрировать свои умения и таланты и поучиться у других, показать традиции своей семьи.

В Год семьи фестиваль вышел за границы Стерлитамака, собрав семьи из Уфы, Салавата, Гафурийского, Ишимбайского и Салаватского районов – более полутысячи участников! Пришли и молодые родители с младенцами, и бабушки с дедушками и внучатами, и многодетные семьи, и влюблённые парочки – ведь есть поверье, что на Купалу исполняются самые заветные мечты!

Праздник Ивана Купалы – мистический, загадочный, но в то же время весёлый, полный обрядовых действий, правил и запретов, песен, приговоров, всевозможных примет, гаданий, легенд, поверий.

И если старшему поколению было легко справляться с заданиями, то подростки с интересом узнавали о волшебной силе цветка папоротника, о ритуалах и обрядах волшебной купальской ночи, о силе воды и огня.

Кто-то учился плести венки, вплетая в них любовь, надежду и загадывая желания. Мужчины на Купалу демонстрировали силу и удаль, женщины – красоту и нежность. Конкурсы «На Купалу краса – женская коса», на лучший венок, костюмированный показ народной одежды собрали самое большое число участников.

Не забыли и бабушек – выбрали самую богатую по числу внучат.

Кружась в задорных хороводах, прыгая через импровизированный костёр, борясь с проказами нечистой силы, самым дружным и сплочённым семейным командам удалось отыскать цветок папоротника и проверить на прочность свою любовь.

На фестивале не было места скуке и унынию – разнообразные мастер-классы, квесты, викторины, фокусы и конкурсы были интересны и взрослым, и детям.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 июля 2018 года)

Е.ДОЛГИХ