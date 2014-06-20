В Стерлитамаке ухудшится воздух
По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни в Стерлитамаке ожидаются погодные условия, которые способствуют накоплению частиц пыли и других вредных примесей в приземном слое атмосферы. В связи с этим жители города могут почувствовать ухудшение качества воздуха.
Для промышленных предприятий города с 11 часов 24 июля до 20 часов 25 июля ужесточён режим ограничения работы из-за неблагоприятных метеорологических условий до режима НМУ № 2. Если погодные условия не изменятся, он может быть продлён. В соответствии с режимом № 2 промышленные предприятия обязаны проводить организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов на 20-40 процентов. Эта обязанность закреплена законодательно.
СТУ Минэкологии РБ
Автор: Администратор (24 Июл 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.