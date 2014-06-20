В Стерлитамаке заложили первый камень в основание нового собора

19 июля произошло событие, которого православные верующие Стерлитамака ждали несколько десятилетий. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон совершил обряд освящения и закладки памятного камня в основание собора в память и честь иконы Казанской Божией Матери, возведение которого уже начато на территории православного комплекса по улице Строителей.

На церемонии закладки присутствовали настоятель храма Иоанна Предтечи отец Евгений, священники отец Василий, отец Сергей и отец Алексей, ктитор и основатель храмового ансамбля Геннадий Чернов, прихожане православных церквей города.

День выдался жарким и душным: молебен под открытым небом требовал от людей выносливости и терпения. Но никто не покинул места действия. В алтарной части будущего Казанского собора было сделано специальное углубление, в которое после окропления святой водой владыка Никон поместил камень в виде чёрной мраморной таблички с указанием места, времени и обстоятельств закладки. После этого туда были вылиты освящённый елей, цемент, а сверху водружён деревянный крест. Молебен отслужили тут же, на строительной площадке, в окружении металлоконструкций и опалубки. Затем митрополит вместе со священниками по периметру обошёл границы будущего храма, окропив их святой водой под пение хора.

«Сам благослови и освяти место сие!» – эти слова владыки под торжественный колокольный звон звучали там, где в обычные дни слышится шум экскаватора и другой строительной техники.

– От переизбытка чувств не глаголют уста, – так начал своё обращение к благоустроителям и прихожанам владыка Никон. – Сегодня мы с вами заложили камень в основание самого величественного храма нашей Башкирии, если судить по проекту и замыслу строителей. Строит его Геннадий Иванович Чернов. Будем же молитвой помогать ему и членам его семьи в благополучном завершении этого богоугодного дела. И будем помнить, что любая, даже самая малая лепта на возведение храма будет способствовать скорейшему окончанию работ. Каждому воздастся по делам его!

Напомним читателям, что современный собор во имя иконы Казанской Божией Матери возводится на территории православного комплекса в новом микрорайоне города.

Казанский собор, который прежде располагался на территории современного сквера имени Кирова, был разрушен в 30-е годы прошлого века. На месте, где он находился, было решено установить памятную часовню.

Марина ВОРОНОВА