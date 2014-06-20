В своём мире

Каждый голубь – отдельная история

На празднике двора, который прошёл в Кошачьем посёлке, голуби Ильдара Ишмаева вызвали восторг у местной детворы. Они с удовольствием выпускали их в небо и смотрели на танец пернатых в воздухе.

И вот спустя две недели – мы в гостях у Ильдара. Хозяин сразу же ведёт нас к голубятне и рассказывает о своих питомцах:

– Это узбекские двухчубые голуби, дальше – иранские высоколётные, они могут летать до двенадцати часов. Всего в природе более 900 пород, каждый голубь, живущий у меня, – отдельная история. Мы раньше жили в посёлке Строймаш, мальчишки увлекались птицами, голубей держали почти в каждом дворе. Отец с братом и мне построили голубятню. Я лет пятнадцать держал пернатых, однажды забыл закрыть загон: залезла кошка и съела больше половины элитных голубей. Особенно было жалко одесских – они с «бантами» на груди, красивые такие.

Лётные и декоративные голуби содержатся в отдельных вольерах. У каждой породы свои особенности. Оказывается, двухчубые голуби почти не кормят своих птенцов – строение клюва, который тоже с горбинкой, не позволяет. Тогда хозяин идёт на хитрость – подкладывает птенцов к лётным голубям.

У каждого голубя своя ячейка, которую он никому не отдаст, будет биться до крови. За сезон можно вывести пары три-четыре птиц. Они выживают и в тридцатиградусные морозы, Ильдар построил утеплённый вольер.

– Минимум два часа в день я уделяю голубям, – говорит он. – Если утром на работу, встаю в пять часов, выпускаю стаю в небо, жалко, что хищные птицы убивают голубей. Сокол дежурит наверху, ястреб – внизу, спрячется в кустах и ждёт. Сапсан – самая скоростная птица, появляется резко и выбивает одного из стаи. Но это неизбежно. Могу наблюдать за полётом несколько часов, смотрю в бинокль, как они кувыркаются в воздухе. Некоторые могут находиться в небе до шести часов.

Принято считать, что птицы, а тем более голуби, особым интеллектом не отличаются, но факты говорят о другом:

– Я однажды ногу сломал, захожу в вольер, они уставились на мой гипс, понимают, что с хозяином что-то не то, – вспоминает Ильдар. – Как-то подарил голубя брату, который живёт в Уфе, через несколько дней птица прилетела домой! Хотя это был не почтовый голубь, который пять тысяч километров может пролететь. У птиц отличная навигационная система, они даже по запаху находят своё место.

Самые крупные птицы в вольере – бакинские игровые, их ещё называют мраморными, они любимчики хозяина. У жены Ильдара, Розы, тоже есть свои подопечные – голубки Мурочка и Мадамка, у неё отличительная походка.

Ильдар для своих питомцев и врач. Лечит их, зашивает раны, нанесённые хищными птицами.

Конечно, в семье все с удовольствием смотрят фильм «Любовь и голуби». Роза говорит, что супруг во многом схож с главным героем фильма, он человек добрый и открытый. А ещё Ильдар – мастер на все руки, сам строит баню, ремонтирует дом. Его первый помощник – сын Ильнур, он в этом году поступил в колледж, хочет стать электромонтёром, как и отец. Уютный дом Ишмаевых украшают витражи, изготовленные по эскизам Розы, она художник, работает в мебельном салоне.

В Стерлитамаке осталось совсем немного голубятников, они общаются друг с другом.

– Мы можем часами разговаривать о птицах, для нас это отдельный мир, особенный и прекрасный, – говорит Ильдар.

Альбина РАХИМОВА