В Уфе открыто движение по старому Бельскому мосту



Поручение Главы Башкирии Рустэма Хамитова по ремонту моста администрацией Уфы и дорожниками выполнено.

Движение по мосту было закрыто зимой 2018 года. Из-за морозов было нарушено бетонное крепление деформационного шва. В ходе ремонта моста выявились дополнительные проблемы. Сняв изношенные швы (замене подлежали три — над опорами №№1, 8, 11), соединяющие полотно моста, строители обнаружили дефекты диафрагм опор. Для восстановления работоспособности опорных диафрагм необходимо было установить новые опорные части под всеми главными балками. По поручению Главы республики 37,5 млн рублей на ремонт моста выделила республика из прибыли аэропорта «Уфа».

С введением в строй моста выезд из города по старому мосту стал возможен по двум полосам. Однако проезд будет разрешен только для легкового транспорта, проезд большегрузного транспорта и автобусов запрещен. Кроме того, на мосту будет действовать ограничение скорости до 40 километров в час.

На соседнем новом Бельском мосту при этом сохранится реверсивное движение — три полосы будут работать на выезд из города, три полосы — на въезд, с возможностью увеличения количества полос в том или ином направлении.

В 2018 году в Башкортостане будут отремонтированы или реконструированы 20 мостов в Альшеевском, Бакалинском, Белокатайском, Белорецком, Буздякском, Гафурийском, Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском, Калтасинском, Чишминском, Кушнаренковском, Учалинском, Хайбуллинском и Чекмагушевском районах. На эти цели из бюджета направят более 290 млн рублей.

Источник: http://www.bashinform.ru/news/1189964-v-ufe-dvizhenie-po-staromu-belskomu-mostu-otkryto/