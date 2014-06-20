«Вера – фундамент нашего счастья»

8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, в России отмечается праздник, символом которого является ромашка, а смыслом – чествование семейных пар, живущих в любви, согласии и гармонии.

Павел и Наталья Порастаевы как раз из числа таких супружеских пар. Вместе они почти 20 лет. И им действительно есть чем гордиться.

«И СТАНУТ ДВОЕ ОДНОЙ ПЛОТЬЮ…»

Когда мы, предварительно договорившись о встрече, приезжаем к Порастаевым в гости, главы семейства и сыновей дома не застаём.

– Пока лето, мужчины наши пропадают на строительстве дома, – улыбается Наташа, миловидная кареглазая блондинка в бирюзовом платье. – Пока, правда, дома никакого нет, только участок и забор, но работы у них там непочатый край. Да вы не волнуйтесь, через часок обещали быть. Так что семью в полном составе увидите обязательно.

Павел и Наталья жили по соседству в одном районе, учились в одном училище: она – на мастера-отделочника, он – на крановщика. Сначала это было обычное знакомство – они просто здоровались и обменивались улыбками, но постепенно что-то стало возникать между молодыми людьми. Это что-то в конце концов привело их в загс и в храм, где Павел и Наталья обвенчались. Ему шёл 22-й год, ей едва исполнилось 18.

– Это Павел привёл меня в храм, – рассказывает Наташа. – До этого я, признаться, в церковь почти не заглядывала. А тут для меня открылся другой мир – радостный, светлый, полный надежд. Всех наших детей мы крестили. Часто ходим вместе на воскресные и праздничные службы. И вообще, стараемся жить с Богом в душе. И Господь нам помогает: дети растут здоровыми и весёлыми, государство нас поддерживает.

Павел, который вместе с мальчиками действительно возвращается из Красного Яра, где многодетной семье Порастаевых выделен земельный участок под строительство, подводит черту в разговоре о Боге:

– Вера – это фундамент, основа нашей семьи, нашего счастья. Без неё ничего бы у нас не было.

ШЕСТЬ ДОЧЕК И ДВА СЫНОЧКА

Главная радость и главная гордость Павла и Наташи – дети. Их в семье – восемь душ. Знакомимся по очереди с каждым.

Татьяне 18 лет, она учится в Екатеринбурге в медицинском колледже. Сейчас приехала домой на летние каникулы.

– Таня у нас красивая, – говорит о старшей сестре 11-летняя Елизавета.

– А ещё она добрая и послушная, – добавляет мама Наташа. – Пока не уехала на учёбу, была мне первой помощницей по хозяйству. Таня у нас хорошо рисует, занимается спортом, ходит на фитнес.

– Ты бы хотела иметь большую семью? – спрашиваю Татьяну как старшую.

– Да, троих деток я бы родила, – улыбается голубоглазая девушка с длинными волосами.

– В семье, где растёт один ребёнок, по-моему, скучно. У нас скучать некогда – всегда что-нибудь интересное происходит.

16-летний Артемий – студент Уфимского железнодорожного техникума. Крепкий загорелый парень с развитой мускулатурой – не только отличный хоккеист, о чём свидетельствуют дипломы и медали на стеллаже, но и музыкант. Он сам научился играть на гитаре и синтезаторе, хорошо поёт. А ещё Артём любит весёлые шутки и розыгрыши. Охотно помогает отцу ремонтировать машины и вообще неплохо разбирается в технике.

Антону 14 лет, он перешёл в девятый класс. По словам родителей, этот крепыш любит физический труд, самбо и автомобили. Есть у парня и предпринимательская жилка: Антон покупает убитые велосипеды, отмывает и ремонтирует их, а потом продаёт, но уже по другой цене. Не чурается он и домашней работы: запросто может посидеть с пятимесячной Катей.

Даше – 13, она будущая восьмиклассница. Девочка – начинающая певица, она занимается в эстрадной студии районного Дома культуры в Отрадовке. Участвует в концертах и конкурсах, и у неё уже есть успехи.

– Хотелось бы стать профессиональной певицей, – мечтательно вздыхает девочка. – Если получится, конечно…

Хороший слух и голос есть у всех детей, и это не случайно – Павел уже 20 лет служит в храме алтарником, а Наталья несколько лет пела в церковном хоре.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 июля 2018 года)

Марина ВОРОНОВА