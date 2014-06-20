Встречают по одёжке

О новой установке и упаковке для стерлитамакской соды

Все мы слышали про стремительно развивающиеся технологии, усиливающуюся конкуренцию и экономическую выгоду. На практике это означает, что производство должно постоянно совершенствоваться, нужно внедрять новые технологии, устанавливать современное оборудование. Без этого предприятие ждёт не самая завидная участь.

В БСК уже несколько лет действует инвестиционная программа. Ежегодно на обновление производства выделяется 4-5 млрд рублей. В этом году для цеха очищенного бикарбоната натрия (ОБН) куплена современная фасовочная линия от мирового лидера – австрийской фирмы Statec Binder.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

Нас пригласили на торжественный пуск новой установки. Выяснилось, что модернизация производства не ограничилась покупкой конвейера. На подъездах к цеху ОБН уложен асфальт, оборудованы каналы для отвода воды. Само здание отремонтировано снаружи и внутри. Реконструкция коснулась не только производственных, но и бытовых и складских помещений. Уравнительная площадка для загрузки железнодорожных вагонов и автотранспорта оборудована современной подъёмной системой, которая позволяет подстраиваться под транспорт любой высоты.

А вот и новая фасовочная линия: конвейер с многочисленными датчиками, мониторами и технологическими узлами. Производительность оборудования – 800 мешков, или 20 тонн продукции в час. Запустил конвейер вице-премьер Правительства Башкирии Фархад Самедов.

– Башкирская содовая компания – это флагман нашей промышленности, – отметил Фархад Астанович. – Здесь производят нужный продукт. Предприятие развивается, расширяются рынки, улучшается качество. Мы понимаем, что без модернизации сегодня никак нельзя, поэтому БСК стремится отвечать требованиям рынка. Запуск новой установки – знаковое событие, с которым я поздравляю весь коллектив.

– БСК – это успешное предприятие, которое участвует в развитии и благоустройстве Стерлитамака. Без «Соды» не обходится ни один городской праздник, ни одно мероприятие. Модернизация производства и пуск нового оборудования – важное событие и для компании, и для всего города, – подчеркнул глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов.

ШАГ НАВСТРЕЧУ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Директор по производству «Сода» АО «БСК» Юрий Иванов рассказал о преимуществах новой упаковки:

– Наша продукция и раньше была высокого качества. Она имеет несколько международных сертификатов, в том числе FEMAS и «Халяль». Кроме того, пищевая сода соответствует требованиям кошерности. И как только появилась возможность улучшить упаковку, сделав её практичной, мы этим воспользовались. Оптовые покупатели приобретают очищенный бикарбонат натрия мешками весом 25 и 40 килограммов. Раньше бумажная и полипропиленовая упаковки могли пропускать влагу, из-за которой этот гигроскопичный продукт слёживался. Ещё одна проблема этих пакетов – потеря соды в процессе транспортировки и разгрузочно-погрузочных работ. Мы сделали большой шаг навстречу потребителям. Теперь наша продукция будет фасоваться в мешки по технологии FFS (Form-Fill-Seal – формовка, заполнение, запечатывание). Она обеспечит герметичность упаковки, а это исключит попадание влаги и потерю продукта. Значит, расширяются условия хранения и транспортировки товара: доставлять соду теперь можно будет не только наземным, но и морским транспортом, а хранить – как в помещении, так и на открытом воздухе.

Изменилось и качество печати на упаковке. Теперь маркировка может меняться в зависимости от требований потребителя к тексту, языку и так далее. На новых мешках появилась перфориванная полоса, препятствующая скольжению. Все эти улучшения позволят выпускать продукт, полностью соответствующий европейским и мировым стандартам.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Установкой и монтажом нового оборудования занимались специалисты австрийской фирмы – производителя фасовочного оборудования. Мы пообщались с шефом-монтажником Даниэлем Освальдом.

– Правда ли, что фасовочное оборудование для содового производства отличается от стандартных линий, выпускаемых вашей компанией?

– Действительно, эту линию мы специально проектировали под стерлитамакское производство. Система была дооснащена металлодетектором для обнаружения в продукте металлических включений. Отбраковка производится автоматически – по весу и наличию примесей.

– Это ваша первая командировка в качестве шефа-монтажника?

– Это не первая площадка, куда я приезжаю. Но в России я впервые. Я думал, что всё здесь будет старым, но действительность приятно удивила. Одно из самых больших преимуществ этой площадки – это поддержка со стороны местного персонала. Такое нечасто встречается на других производствах. Кроме того, квалификация местных работников довольно высока. Например, в том, что касается электротехники.

– Иначе говоря, вы оставляете оборудование в надёжных руках?

– Я в этом более чем уверен. Очень важно, чтобы установку обслуживал квалифицированный, обученный персонал. Тогда не будет никаких поломок.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

– На время реконструкции цех ОБН не останавливал свою работу, – утверждает директор по капитальному строительству и ремонту АО «БСК» Сергей Подцепняк. – Конечно, это довольно тяжело. Однако мы справились. Кроме того, установка новой линии фасовки – лишь первый этап крупномасштабной модернизации. В плане реконструкции – установка линии фасовки и упаковки ОБН в картонную пачку и монтаж карбонизационной колонны № 4. Собираемся улучшить и повысить надёжность вспомогательных систем очистки и фильтрации. К 2020 году все мероприятия будут завершены.

Как и сказал С.Подцепняк, изменится привычная 500-граммовая пачка пищевой соды. Узнаваемый во всём мире жёлто-оранжевый дизайн упаковки останется, но улучшится качество картона и печати. К тому же, упаковка станет более прочной, герметичной. Главное – новую пачку будет легче открывать. Фасовочная линия итальянского производства уже закуплена. С 16 июля начнётся её монтаж. Сода в новой упаковке поступит в продажу уже в декабре.

Ольга КИСЕЛЁВА