Вузы Башкортостана сотрудничают с Китаем – Рустэм Хамитов

Вузы Республики Башкортостан активно взаимодействуют с Китайской Народной Республикой. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал в интервью представителям ведущих китайских СМИ – информационного агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая.

В частности, речь идёт о Башкирском государственном университете. В вузе сформирован российско-китайский бизнес-инкубатор, в котором студенты изучают китайские подходы по выстраиванию бизнеса, предусмотрены и стажировки в КНР. Башкирский государственный медицинский университет активно взаимодействует с медицинскими научными кругами Китая.

Также Глава Башкортостана отметил смещение интереса молодёжи в сторону китайского языка.

– Сегодня это крупнейшая экономика мира, и многим становится понятно, что без знания китайского языка, вообще говоря, современный человек уже не будет столь успешным, как казалось ранее, – сказал Рустэм Хамитов.

Руководитель региона подчеркнул, что в рамках программы «Волга – Янцзы» ведутся переговоры не в части развития экономики, промышленного производства, инвестиций. Также обсуждается сотрудничество в гуманитарной сфере – это направление является для Башкортостаном не менее важным.

Полный текст интервью читайте на официальном сайте Главы Башкортостана: https://glavarb.ru/rus/press_serv/intervyu_news/72596..