Вышли в полуфинал

Все мы, конечно, огорчились, когда на ЧМ-2018 сборная России не смогла пробиться дальше 1/4 финала (к хорошему быстро привыкаешь). А вот команда ГФК «Стерлитамак» в полуфинал розыгрыша Кубка Республики Башкортостан вышла без особых проблем.

В атаке – «Стерлитамак»

11 июля в матче 1/4 финала Кубка РБ подопечные А.Р.Губайдулина играли дома на стадионе ДЮСШ № 2 (бывший «Содовик») с салаватским «Зенитом».

Начали первый тайм стерлитамакцы как-то натужно, да и соперник, в общем-то, достался неуступчивый – молодой состав «Зенита» полон амбиций!

Лишь на 15-й минуте мы увидели первый опасный момент у ворот гостей, можно сказать, и голевой, но капитан «Стерлитамака» метров с восьми пробил выше перекладины. Хозяева постепенно завладели инициативой, следует серия угловых, до вратарской «Зенита» добрасывает с аутов мяч Сергей Серебряков. Нет, пока все удары «в молоко». Вот Артур Губайдулин выстреливает метров с 22-х, низом, хлёстко; мяч от рук вратаря ударяет в перекладину ворот, а вот отскок добить некому.

Болеем за наших!

Зенитовцы контратакуют, правда, без особых угроз. На 31-й минуте Андрей Рассказанов сильнейшим ударом сваливает с ног опорного защитника гостей, и пока тот, оглушённый, поднимается, не торопясь, атака продолжается, и тот же Рассказанов доводит её до победного завершения – 1:0! Затем из выгодной позиции промахивается Артём Кострюков; Артур Губайдулин опять, будто из гаубицы, бьёт – выше цели.

Второй тайм продолжается в тех же диспозициях: хозяева стремятся закрепить успех, гости навязывают жёсткую борьбу в середине поля, изредка пытаясь атаковать (уже наблюдаем некоторые «борцовские» приёмчики, демонстрируемые участниками ЧМ-2018). Тренеры производят замены. И вдруг где-то на линии штрафной площадки сбивают нападающего «Зенита», арбитр назначает пенальти – 1:1.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 июля 2018 года)

Олег ПЕРШИН