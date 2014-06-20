В Стерлитамаке состоится конкурс «Я и бабушка моя – мы команда, мы друзья»

4 июля в 16 часов в парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина состоится конкурс «Я и бабушка моя – мы команда, мы друзья».

Приглашаются дети в возрасте от 7 до 14 лет и их бабушки. Желающим участвовать в конкурсе необходимо зарегистрироваться в 15.30, перед началом мероприятия (возле сцены парка), или записаться по телефону 8-917-79-97-315. Всех участников ждут призы и подарки.

Отдел культуры