В Стерлитамаке состоится конкурс «Я и бабушка моя – мы команда, мы друзья»
4 июля в 16 часов в парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина состоится конкурс «Я и бабушка моя – мы команда, мы друзья».
Приглашаются дети в возрасте от 7 до 14 лет и их бабушки. Желающим участвовать в конкурсе необходимо зарегистрироваться в 15.30, перед началом мероприятия (возле сцены парка), или записаться по телефону 8-917-79-97-315. Всех участников ждут призы и подарки.
Отдел культуры
Автор: Администратор (3 Июл 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.