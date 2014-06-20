«За любовь и верность»

В торжественной обстановке глава администрации города Владимир Куликов вручил супружеским парам медали «За любовь и верность».

Награждение приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности. В 2009 году по инициативе Светланы Медведевой была учреждена медаль «За любовь и верность». На одной стороне медали изображён символ праздника – ромашка, а на другой – лики святых Петра и Февронии. Медалью награждаются граждане России – супруги, прожившие в браке не менее 25 лет, известные крепостью семейных устоев, добившиеся благополучия.

Медаль и поздравления от Владимира Куликова получили три семейные пары (на фото). Это Наиль Насырович и Суфия Газизовна Гумеровы, они отметили 60-летие совместной жизни и воспитали троих детей.

Вторая семейная пара – Николай Александрович и Мария Николаевна Мотовиловы. Вместе они уже 52 года, воспитали двоих детей.

Третья награждённая пара – Фархшатовы (на фото). В браке они – 36 лет и воспитали двоих детей.

Медали удостоены и почётный гражданин города Василий Никитич Шик и его супруга Зоя Дмитриевна. Награду им вручат в ближайшее время.

– Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и преданности друг другу, всегда была и остаётся основой общества. Пусть ваши семьи растут и крепнут, пусть в них не умолкает детский смех. Огромного всем вам счастья, здоровья и процветания! – поздравил супругов Владимир Куликов.

Индира КАМАЛОВА