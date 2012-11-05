Земфира назвала голос певицы Монеточки омерзительным

Земфира в своем официальном сообществе высказала мнение касательно современных исполнителей. Под раздачу певицы попали исполнительницы Гречка и Монеточка. Земфира нашла минусы у обеих современных звезд, чем вызвала волну мощного негодования среди поклонников.

В сообщество Земфиры сразу же пришли как поклонники вышеупомянутых певиц, так и свои поклонники. Выяснилось, что очень много слушателей Земфира являются поклонникам Гречи и Монеточки, такая резкая полемика вызвала у них негативную реакцию.

Гречка – очень плохо. ужасные голос и внешность. воспринимать сложно – петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка – отличные тексты! Нормально выглядит, но голос – омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь. Пример : Жанна Агузарова

пост Земфиры в своем официальном сообществе

Поклонники вошли в спор с рок-звездой двухтысячных, но Земфира не успокоилась и продолжила общение с фанатами в том же духе.

Извиняться перед поклонниками творчества Монеточки и Гречки Земфира не стала, чем вызвала еще большую ненависть к себе в комментариях.

Источник: Bash.News