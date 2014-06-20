Жители Башкирии оценивает качество жизни выше, чем население в других регионах

Жители Башкирии довольны жизнью в республике. С результатами исследования на эту тему на круглом столе по социальным и социолого-управленческим ресурсам выступил руководитель Центра социологии управления и социальных технологий Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Александр Тихонов. В мероприятии приняли участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, члены Правительства РБ, руководители региональных министерств и ведомств.

По словам учёного-социолога, жители республики в целом выше, чем население в других регионах, оценивают уровень и качество жизни. Исследования показали, что Башкортостан выглядит лучше, чем другие субъекты Российской Федерации, по 35 показателям из 40.

В ходе опросов респондентам предлагали по шкале «хорошо», «удовлетворительно», «плохо» оценить состояние экономической, социальной и культурной сфер региона.

Больше всего положительных отзывов вызвали качество продовольственных и промышленных товаров («хорошо» высказались 67,4% опрошенных), работа учреждений культуры (67,1%) и дошкольного образования (60,4%), организация и содержание школьного образования (63,3%), своевременные выплаты зарплат, пенсий и пособий (63%). Жители нашего региона больше других довольны возможностью найти работу и улучшить жилищные условия, состоянием сферы ЖКХ и дорог, работой органов правопорядка и качеством госуслуг, которые оказываются населению.

– По результатам наших исследований оказалось, что средние данные среди регионов страны в Башкортостане лучше, чем в других регионах. И мы это относим к типу и стилю руководства, – отметил Александр Тихонов. – Если бы это было не так, то объективные показатели (например, 40 процентов сельского населения) не всегда позволяли бы региону делать большие успехи. Но наши данные показывают, что система управления здесь находится на высоком уровне.

Глава Башкортостана подчеркнул, что для руководства республики очень важно получать от населения обратную связь.

– Нам нужно понимание того, что происходит в республике, — сказал Рустэм Хамитов. – Мы должны понимать, что решения, которые принимаются, должны быть сбалансированы с опорой на то, что объективно существует на территории.

Фото: Олег Яровиков

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru