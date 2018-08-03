3 – 6 октября 2018 года в Москве состоится международный форум «Российская энергетическая неделя».

3 – 6 октября 2018 года в Москве состоится международный форум «Российская энергетическая неделя». Крупнейшее в России отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса, пройдет при поддержке Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатором мероприятия выступит Фонд Росконгресс.

В Форуме примут участие главы государств и правительств, лидеры крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, руководители субъектов РФ и представители СМИ.

В рамках «Российской энергетической недели» пройдут сессии и заседания ряда правительственных и межправительственных комиссий, Всероссийское совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду. Также на полях Форума состоится Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов. Повестку саммита-2018 дополнит целый спектр прикладных тематик по шести ключевым направлениям: здания, транспорт, умный город, теплоснабжение, освещение и возобновляемые источники энергии.

Также в рамках РЭН-2018 пройдет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». Ключевыми событиями Молодежного дня Форума станут встречи молодых представителей ТЭК с лидерами бизнеса, где участники смогут лично задать вопросы профессионалам отрасли, руководителям предприятий и представителям Министерства энергетики.

Подробнее о мероприятии на официальном сайте РЭН: http://rusenergyweek.com/