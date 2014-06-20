БСК открыла второй клуб для ветеранов

В рамках большого проекта Башкирской содовой компании «Стерлитамак – наш общий дом» открылся второй клуб для ветеранов, в котором пенсионеры смогут организовать свой досуг.

В БСК откликнулись на просьбу ветеранского актива города поддержать идею создания досугового центра и предложили объединить в него несколько клубов – в разных микрорайонах города. Первый появился в микрорайоне «Сода», второй – на проспекте Ленина.

На праздничном открытии активисты центра «Золотой возраст» выразили благодарность Башкирской содовой компании за оказанную поддержку и обсудили план работы нового клуба. Руководитель центра Людмила Возных пообещала, что его деятельность будет такой же интересной, как и первого клуба, открывшегося в марте.

– Первый клуб, который мы назвали «Хорошее настроение», посещают 35-40 человек еженедельно, становится немного тесно, – рассказывает Людмила Возных. – Сейчас многие свободное время проводят в садах. Мы ожидаем, что когда урожай будет собран, желающих станет больше! Поэтому так хотели, чтобы как можно скорее открылся второй клуб. Спасибо БСК за поддержку столь важного проекта. Мы ходили на пляж, участвовали в субботнике, посетили картинную галерею, театры, музей имени И.Скуина, организовали концерт в Доме ветеранов, провели мастер-классы и полезные тематические встречи. Всё дружно, с интересом!

Сеть досугового центра для ветеранов города «Золотой возраст» будет развиваться и дальше. До конца года планируется открыть ещё два клуба для пенсионеров.

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