“ДОБРЫЙ СТЕРЛИТАМАК” помогает первоклассникам

Стерлитамак давно славится своей щедростью и милосердием по отношению к тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке.

Приглашаем всех горожан и гостей Стерлитамака принять участие в акции “Добрый Стерлитамак” по сбору средств для первоклашек из малообеспеченных семей, которая организована Фондом поддержки и развития образования города Стерлитамака.

Акция пройдет в четверг 23 августа с 9 до 16 часов в рамках Родительского Форума в СОШ №11 (ул.Артема, 130).

Вы можете принести школьную форму и обувь, портфели, ранцы, учебники и рабочие тетради, а также новые канцтовары, которые, возможно, остались от Ваших подросших детишек.

Также Вы можете оказать помощь денежными средствами, оставив их в специальных ящичках для сбора пожертвований.

Приходите, поддержите первоклашек! Ваша щедрость поможет семьям в сложной жизненной ситуации ярко и празднично проводить своих первоклашек в школу! Пусть 1 сентября станет для них настоящим праздником.