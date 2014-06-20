“ДОБРЫЙ СТЕРЛИТАМАК” помогает первоклассникам

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Стерлитамак давно славится своей щедростью и милосердием по отношению к тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке. 

Приглашаем всех горожан и гостей Стерлитамака принять участие в акции “Добрый Стерлитамак” по сбору средств для первоклашек из малообеспеченных семей, которая организована Фондом поддержки и развития образования города Стерлитамака. 

Акция пройдет в четверг 23 августа с 9 до 16 часов в рамках Родительского Форума в СОШ №11 (ул.Артема, 130). 

Вы можете принести школьную форму и обувь, портфели, ранцы, учебники и рабочие тетради, а также новые канцтовары, которые, возможно, остались от Ваших подросших детишек. 

Также Вы можете оказать помощь денежными средствами, оставив их в специальных ящичках для сбора пожертвований. 

Приходите, поддержите первоклашек! Ваша щедрость поможет семьям в сложной жизненной ситуации ярко и празднично проводить своих первоклашек в школу! Пусть 1 сентября станет для них настоящим праздником.


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Автор: (24 Авг 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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