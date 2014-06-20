«Фейерверк уроков жизни»

Педагогика – наука о любви

В 90-е годы в созвездии учителей-новаторов появилось имя грузинского педагога, философа, исследователя Ш.А.Амонашвили. Стали широко известны его афоризмы, которые звучали как откровение:

– Если тебе доверили воспитание ребёнка, сделай его крылатым, – говорил Шалва Александрович. – Суть детской дисциплины не в подавлении шалостей, а в преобразовании их. Школа, прежде всего, должна показать человеку то, что в нём есть самого драгоценного…

С 1998 года и по сей день Амонашвили работает заведующим лабораторией гуманной педагогики в Московском городском педагогическом университете. В сентябре 2001 года для дальнейших исследований и популяризации гуманной педагогики был создан международный центр, который регулярно проводит в Москве фестивали «Фейерверк уроков жизни».

Жительница Стерлитамака Альбина Рауфовна Рахимова побывала на этом педагогическом форуме. Взяла отпуск за свой счёт, мужа и дочку и отправилась в столицу. Она рассказывает:

– Фестиваль – лучшее событие в моей жизни. Это праздник общения единомышленников, где царили взаимопонимание и любовь. Душой всего был Шалва Александрович Амонашвили. Это удивительный человек. Сейчас ему 87 лет. На сцене он выглядел стройным, сильным и красивым. Он объяснял нам, что такое семья и чем она жива.

– И чем же?

– Любовью, поддержкой и, конечно, воспитанием детей. Его любимая фраза: «Жена дорисовывает мужа, видя в нём героя».

– А муж?

– Ему нужно стараться изо всех сил соответствовать этому образу. Чувствовалось, как

Шалва Александрович любит свою жену. А она не только поддерживала и верила в него, но и требовала от мужа решительных и смелых поступков. Было время, когда закрыли его школу. Амонашвили предался самому горькому отчаянию. Тогда жена сказала: если ты сдашься, я от тебя уйду, и стала собирать вещи. Шалва Александрович не опустил руки. И пока решался вопрос со школой, он начал писать книгу «Здравствуйте, дети!», где были прописаны законы и заповеди для учителя.

– Назовите главную заповедь.

– Принимать любого ученика таким, каков он есть. Это дополняется уточнением: понимать детей, значит, вставать на их позиции.

– Какие качества, по Амонашвили, должен иметь учитель?

– Учитель – это добрый, откровенный, искренний и преданный детям человек. Он должен любить и понимать ребёнка, уважать его личность, очеловечивать среду вокруг него.

Кому нравится детский шум, говорил он, тот склонен к педагогической деятельности. Но надо иметь педагогический слух, чтобы различать в этом якобы шуме звуки настраивающихся инструментов оркестра. Те, кто уже пристрастился к его звучанию, обретают своё профессиональное счастье. Кричать на детей, обрывать их недопустимо!

Шалва Александрович неустанно повторял, что грубость унижает в ученике человеческое достоинство. Учителю всеми силами следует искоренять грубость и жестокость в себе и других. Гуманистическое отношение к детям требует от нас веры в способности ребёнка, большого педагогического терпения и снисходительного отношения к нему, глубокого понимания движения его детской души. Так решать воспитательные и учебные проблемы будет куда сложнее, чем избавиться от них путём грубого подавления личности. Многие изощрённые средства давления и ринуждения легко стирают педагогические проблемы, однако такая система воспитания не позволяет ребёнку всесторонне и полностью раскрыть свои природные способности. Сделать ребёнка

союзником, соратником в работе по его же воспитанию, помочь ему полюбить знания, пристраститься к учёбе – вот первейшая задача!

– Но дети, по мнению Льва Толстого и ряда педагогов, – жестокий народ.

– Амонашвили считает иначе. Он уверен, что дети не жестоки, пока не столкнулись с первой жестокостью по отношению к себе.

– Чему должны научить ребёнка учителя, воспитатели, родители?

– Прежде всего, внимательности. Без внимательности и наблюдательности трудно учиться, узнавать новое, открывать законы природы, воспринимать мир во всей его красоте.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 18 августа 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА