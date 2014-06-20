Фестиваль «Молочная страна-2018» пройдет в Уфе 25 августа

Традиционный для Башкирии фестиваль «Молочная страна-2018» пройдет в Уфе 25 августа на площади имени Салавата Юлаева. Об этом на заседании оргкомитета заявил заместитель премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

««Молочная страна» стала для жителей и гостей республики настоящим праздником, который с нетерпением ждут тысячи людей», — отметил Ильшат Фазрахманов. По его словам, основная задача организаторов — сделать фестиваль еще более интересным и позитивным, сохранив при этом традиционные мероприятия праздника, такие как стакан бесплатного молока, молочная ферма, молочное кафе. Главный девиз молочного фестиваля этого года: «Пей молоко — будь в позитиве».

По информации пресс-службы Минсельхоза РБ, на этот раз более насыщенной станет и пленарная часть фестиваля. В ее рамках пройдут деловой завтрак, на котором будут обсуждаться справедливые цены на молоко, и банковский час. Из новшеств также можно отметить семинар-конкурс «Сыроделие».