«Гремя огнём, играя блеском стали»

Наши у озера Хасан

Восемьдесят лет назад на советском Дальнем Востоке разыгрались события, вошедшие в историю как советско-японский конфликт у озера Хасан. В советское время его причина трактовалась исключительно как вероломство японцев. Однако сегодня преобладает несколько иное мнение. В середине июля 1938 года советское командование решило занять высоту Заозёрную к западу от озера Хасан, расположенную на нейтральной территории. Обладание ею было выгодно, так как она господствовала над корейским портом Раджин и стратегическими железными дорогами, связывающими Корею и Маньчжурию. Небольшие группы советских пограничных войск начали укреплять высоту, обустраивая огневые наблюдательные точки, заграждения и средства связи.

15 июля 1938 года японский посол в Москве потребовал отвода советских войск. Советская сторона отвергла ультиматум, и тогда в ночь с 28 на 29 июля японская рота перешла государственную границу СССР и заняла находящуюся к западу от озера Хасан высоту Безымянную, но была отброшена. Вечером 30 июля после артобстрела враг бросил в атаку целый полк. В результате ожесточённых атак к исходу 1 августа японцы заняли высоты Заозёрную и Безымянную.

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА КОЛЕГАНОВА

В девяностые годы на страницах нашей газеты была рубрика «Неизвестная война», где мы рассказывали о наших горожанах – участниках локальных войн и конфликтов. Герою одной из этих публикаций – Василию Петровичу Колеганову – судьба уготовила целых три войны. Сначала он стал участником событий на озере Хасан, затем воевал в Финскую кампанию. В третий раз пришлось надеть гимнастёрку уже в Великую Отечественную.

Осенью 1936 года служить выпало на Дальнем Востоке, где свирепый ветер зимой пронизывает насквозь, а летом поднимает тучи песка, так что порой приходилось спасаться в противогазах.

К лету тридцать восьмого года он уже был командиром отделения. Однажды их миномётную роту выстроили на плацу и огласили приказ выступить на защиту государственной границы СССР. Деталей сообщать не стали. Во Владивостоке войска погрузили на суда. К утру высадились в какой-то бухте и форсированным маршем двинулись к месту боёв. Остановились недалеко от местечка Ханчеху. Здесь среди камней и зарослей кустарника дислоцировался целый полк в ожидании приказа к наступлению.

2 августа советское командование ввело в бой части 40-й стрелковой дивизии, атаковавшей позиции японцев в обход озера Хасан с севера, но атака была отбита с большими потерями для наших. В тот же день к месту боевых действий прибыл командующий Дальневосточным фронтом Василий Блюхер. По его приказу в район боёв было подтянуто свыше 15 тысяч бойцов, более тысячи пулемётов, 237 орудий, 285 танков. Но дни В.Блюхера уже были сочтены. 3 августа начальник Главного политуправления Красной армии Л.З.Мехлис сообщил в Москву, что В.К.Блюхер не способен выполнять свои обязанности, после чего тот был отстранён от командования. На место В.Блюхера был назначен Г.М.Штерн, а В.Блюхер 22 октября будет арестован как японский шпион и умрёт под пытками в подвалах Лубянки.

Тем временем 6 августа после сильной авиаподготовки, при поддержке танков и артиллерии советские войска пошли на новый штурм. Бои шли целый день. Вечером советская авиация повторила свой удар.

Миномётная рота вместе со всем резервным полком так и пролежала в засаде, в двух-трёх километрах от высоты Заозёрной. Потом по крутому склону бойцы поднялись на вершину сопки, откуда вели наблюдение за противником. В бинокль можно было разглядеть даже лица японских часовых.

А потом на высоту полетели тяжёлые четырёхмоторные «ТБ-3». Впрочем, «летели» – сказано громко. С земли казалось, что эти тихоходные машины ползли по небу, оглашая окрестности низким гулом своих моторов. Бомбили так, что казалось, распашут всю сопку. Авиации помогала артиллерия. Потом, «гремя огнём, играя блеском стали, пошли машины в яростный поход». То, взметая клубы пыли, неслись наши БТ-5 и БТ-7 – на тот момент лучшие в мире танки, правда, слабо защищённые. К исходу дня 6 августа советские войска овладели высотой Заозёрной.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 августа 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН