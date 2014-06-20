«Курбан» означает «приближение»

В кочующем мусульманском календаре есть свой шарм: несколько лет назад Курбан-байрам отмечали ещё в сентябре. Бывало, на поляне возле строящейся мечети по ул.К.Муратова верующих, пришедших на праздничный намаз, поливало осенним дождём. А нынче мусульман встречало слегка припекавшее солнышко, кокетливо выглянувшее из-за туч.

Все – на праздничный намаз

Праздничные мероприятия начались уже в семь утра в старой мечети с проповеди от Рустама-устаза. Сам Ришад-хазрат читал праздничную хутбу в центральной мечети. В здании театрально-концертного объединения мусульман приветствовал праздничной молитвой Вадим-хазрат. Самое грандиозное мероприятие развернулось по традиции на поляне возле строящейся мечети на ул.К.Муратова. Здесь праздничную молитву читал Сахабутдин-хазрат.

Салават Яппаров и Владимир Куликов: «Здесь будет новый храм

В последние годы устроители мероприятий обоснованно отказываются от светской части программы. Концертные номера заменяют праздничная торговля, игры, карусели, спортивные состязания, катания на лошадях, угощения… Но главное действо праздника – это, конечно, намаз. Сахабутдин-хазрат приглашает мусульман на ковры, расстеленные прямо на поляне за оградой мечети. Те, кто не знает, как совершается намаз (а таких тоже немало), могли просто повторять поклоны вместе со всеми. Ведь в этом намазе, который совершается единожды в году, – большая благодать и благословение.

Во имя Аллаха…

«Пусть Аллах примет у вас праведные дела, совершённые накануне, в последние 10 дней месяца Зульхиджа, – призывает он верующих.

– Эти дела, как сказал пророк Мухаммад Галиассалям, являются лучшими деяниями и самыми любимыми для Всевышнего…».

Уже много лет главным организатором праздничных мероприятий в строящейся мечети является индивидуальный предприниматель Салават Яппаров. Несколько лет назад он взялся за богоугодное дело – строительство нового храма. Но дело это отнюдь не простое. Тем не менее, работа потихоньку продвигается, в чём смогли убедиться все пришедшие в тот день на праздник.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 августа 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН