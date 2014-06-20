Ликбез по ЖКХ
Общественное движение «Защита жилищных прав граждан г.Стерлитамака» проводит приём граждан по жилищно-коммунальным вопросам по вторникам и четвергам с 16 до 19 часов в центре общественного контроля по адресу: ул.Худайбердина, 78 (на шестом этаже в здании БТИ). Приглашаются инициативные собственники, председатели и члены советов домов.
Автор: Администратор (6 Авг 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.