На поддержку сельского хозяйства из бюджета Башкортостана дополнительно выделят 1 млрд рублей

Объём господдержки сельского хозяйства в республике в 2018 году превысил 4,5 млрд рублей: 2,5 млрд рублей выделено из федерального бюджета, около 2 млрд рублей – из регионального. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил в ходе круглого стола по производству и реализации сельхозпродукции, который прошёл в рамках семинара-совещания «День поля – 2018».

Также руководитель региона отметил, что сельхозпроизводители получат дополнительную поддержку от государства: 200 млн рублей будет выделено для возмещения части затрат на покупку средств химизации, 460 млн рублей – на приобретение сельхозтехники и оборудования, 200 млн рублей – на несвязанную поддержку в связи с удорожанием ГСМ, 140 млн рублей составит третий транш за молоко, произведённое в мае 2018 года.

– Легко посчитать, что дополнительно поддержка составит около 1 млрд рублей. Эти ресурсы выделит республиканский бюджет, – сказал Рустэм Хамитов.

Заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что в республике налажена система поддержки сельхозпроизводителей. Так, на развитие села в 2018 году предполагается направить около 8 млрд рублей.

Глава Башкортостана подчеркнул, что сельское хозяйство республики по многим направлениям становится конкурентоспособным. Сейчас перед АПК региона стоят задачи дальнейшего увеличения объёмов производства сельхозпродукции и повышения доходности предприятий.

– Республика вполне может справиться с такой задачей. У нас для этого есть всё, – отметил Рустэм Хамитов.