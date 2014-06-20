Наша Марина Владимировна – солнечный учитель!

Так говорят дети, так думаем и мы, коллеги. И это не просто эпитет, это образ жизни, образ мыслей, это то, с чем этот удивительный человек каждый день приходит к детям в гимназию № 1.

Как живёт необыкновенный обыкновенный учитель? О чём думает Марина Владимировна? Из чего складывается её педагогическая жизнь? Конечно, работа классная (ведь учитель так и пишет на доске каждый день: «Классная работа»!). Учитель живёт в особом ритме, у него своя система времяисчисления: «В сентябре – новый год. Сорок пять минут – это час. У меня на работу звонок. И с работы тоже звонок!». И пусть за кадром останутся факты биографии, мастер-классы, участие в форумах, интернет-педсоветах, награды… Потому что учитель живёт в своих учениках, именно они – достойные вехи профессиональной биографии. И, как принято сейчас говорить, информационный повод – очередная победа в очередном конкурсе. Но важном! Но знаковом конкурсе! Марина Владимировна Баева (гимназия № 1 г.Стерлитамака) стала лучшим в республике учителем русского языка. Но путь филолога к этому закономерен – и мы просто приоткроем завесу тайны профессионального успеха (это полезно делать накануне Дня знаний). Не успеешь оглянуться – лист календаря настойчиво напомнит о начале нового учебного года.

И так год за годом. А их за плечами – уже 23 (как сказал бы Карлсон, «в самом расцвете сил!»). Но счастливые часов не наблюдают. Каждое 1 сентября бежишь в школу в ожидании чуда, в предвкушении новых встреч, потрясающих открытий.

Открытия… Открытия? Открытия! Научить ребёнка учиться, самому ставить цели и находить решения, ориентироваться в эпоху социальных перемен… Какие заманчивые педагогические цели, не правда ли? Так выпускники Марины Владимировны к этому готовы. У них активная жизненная позиция, они стремятся к конструктивному диалогу, сотрудничеству. Ведь учатся они всегда вместе: учитель – у них, они – у потрясающе интересного филолога. Нашла гимназия № 1 такой филологический клад десять лет назад, так как связали всех некогда развивающее обучение и курсы, где просвещались тогда учителя русского языка гимназии и 34-й школы. Так и сложились не только идейные связи, но и профессиональные. Что за десять лет может сделать солнечный учитель в школе? Конечно, осветить своим энтузиазмом всё вокруг: Марина Владимировна и член совета гимназии, и главный редактор гимназической газеты «Ласточка» (кстати, в 2017 году «Ласточка» участвовала во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная газета» и победила), и начальник летнего профильного лагеря, потрясающий режиссёр гимназических кавээновских номеров – всё по плечу! А с прошлого года филологи гимназии доверили и заведование своей кафедрой русского языка и литературы, к которой очень трепетно относятся.

А сколько профессиональных конкурсов прошла Марина Владимировна! Ведь энтузиаст и профессионал – это навсегда! 2008 год обозначил новую веху в профессиональной деятельности учителя. Марина Владимировна стала победителем ПНПО «Лучший учитель России» и обладателем гранта Президента РФ. 2012 год – участник республиканского профессионального конкурса «Учитель года» уже в статусе победителя номинации муниципального конкурса «Высокий уровень методического мастерства». В 2017 году получила диплом I степени в учительской олимпиаде «Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы». 2018 год – победа в республиканском конкурсе лучших учителей русского языка, стала обладателем гранта «Лучший учитель русского языка Республики Башкортостан».

… А биографии педагогов тогда складываются счастливо, когда ведут их умелые наставники, передавая свою любовь к российской школе. Так, 1 сентября 1995 года после родного филологического факультета СГПИ новоиспечённый специалист Марина Владимировна Баева идёт на встречу со своими первыми учениками в среднюю школу № 84 (ныне № 34). Гостеприимно встретили молодого учителя директор Галина Васильевна Родионова, заместитель директора Татьяна Валентиновна Григорьева и весь педагогический коллектив. Именно под руководством этих замечательных людей, настоящих профессионалов, шло становление Марины Владимировны как учителя. У железнодорожной школы были богатая история и традиции, здесь работали учителя-новаторы. Именно с лёгкой руки Татьяны Валентиновны началось освоение системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 августа 2018 года)

Р.ТАЖИЕВ,

заслуженный учитель РФ и РБ