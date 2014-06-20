Об учебниках, электронном образовании и классных руководителях

На вопросы отвечает начальник отдела образования городского округа З.Я.Ишбаев

– Зигангир Яганшиевич, какие перемены ожидаются в организации ЕГЭ?

– ЕГЭ на протяжении последних лет проходит без каких-либо изменений, касающихся выпускников. В планах федеральных ведомств – введение обязательного ЕГЭ по истории (в проекте 2020 года), по иностранному языку (2022 год). В перспективе – введение компьютерной формы ЕГЭ по информатике, включение компьютеризированного эксперимента по физике.

Однако на сегодня никаких нормативных документов по вводимым изменениям в ЕГЭ нет. По-прежнему обязательными для всех выпускников школ являются два экзамена – математика и русский язык.

– Дают ли привилегии при поступлении золотые и серебряные медали?

– Золотых и серебряных медалей нет уже лет пять. Но есть медаль «За особые успехи в учении». Она вручается выпускнику, окончившему школу на отлично. Отмечу, что с 2019 года требования к получению таких медалей ужесточатся. Выпускникам, претендующим на медаль, необходимо будет сдавать ЕГЭ не менее чем на 70 баллов. Ряд вузов даёт дополнительные баллы за эту медаль. Полную информацию о роли медали при поступлении в тот или иной вуз можно найти в правилах приёма на официальных сайтах высших учебных заведений.

– А победы в олимпиадах?

– Победители и призёры заключительного этапа олимпиады имеют право быть зачисленными на профильный факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную специальность, по решению вуза ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Для победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников право на льготу сохраняется в течение четырёх лет.

– Родителей волнует обеспечение учебниками.

– В целом обеспеченность учебниками в городе нормальная. Из республиканского бюджета школы получают средства на приобретение учебного оборудования и в том числе учебников для библиотеки.

В течение последних лет сумма на учебники составляет 1000 рублей. Но полный комплект из 10-15 наименований на эту сумму не купить, учебники стоят дорого, и необходимо относиться к ним бережно.

В этом году школы обеспечивают новыми учебниками восьмиклассников, которые перешли на новый стандарт. Частично заменят ветхие учебники в начальной школе.

Выход? Ученики могут пользоваться электронными учебниками. Некоторые можно бесплатно скачать на цифровой образовательной платформе.

– Будут ли изучать второй иностранный язык?

– ФГОС второй иностранный язык включён в перечень обязательных предметов для учащихся 5-9-х классов. Опасения по поводу успешного освоения второго иностранного языка есть. Но мы надеемся на высокий уровень профессионального мастерства педагогов, дифференцированный подход к учащимся с недостаточно хорошей подготовкой.

– Какова роль современного классного руководителя?

– Она огромна! Он не только друг, наставник, координатор. Он главный воспитатель, создатель классного коллектива. Я бы сказал – душа этого детского коллектива. Как он настроит детей, такие и будут отношения в классе и его микроклимат.

– Расскажите о внедрении электронных форм образования.

– В школах сейчас внедряются интерактивные современные технологии. По требованиям ФГОС используются электронные формы обучения, но при этом активизируются здоровьесберегающие, безопасные для детей, технологии.

Системно-деятельностный подход – основа обучения с дошкольного возраста и до окончания школы. Он требует активного участия родителей в воспитательном процессе, особенно в начальной школе, где приобретаются навыки и умения проектно-исследовательской деятельности. А в основной школе эта форма приоритетна!

Беседовала Евгения ДЬЯКОНОВА