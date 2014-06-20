Один дома

Семейный праздник напомнил о простых решениях сложных проблем

– Раз, два, три – тяни! Родители болеют за своих ребят! – ведущий подбадривает детвору, перетягивающую канат. На столах возле Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» сияют на солнце круглыми боками кубки спортивной школы олимпийского резерва. Взрослых и школьников в третий раз за лето собрал семейный выходной, организованный юго-западным межрайонным центром «Семья».

В последнюю летнюю субботу дети соревнуются, пробуют себя в роли хоккеистов, танцуют и играют. Семейный выходной называется «Уроки безопасности». Отвечая на вопросы викторины, малыши и подростки вспоминают самые важные правила: как нужно переходить дорогу, как не допустить пожара в доме и т.д. Гости праздника не просто глазеют на настоящую пожарную машину, но и примеряют шлем и боевую одежду пожарных:

– У нас в городской пожарной части № 40 на экскурсиях ежегодно бывают 2-3 тысячи детей, – говорят пожарные. – Да, многие под впечатлением от увиденного решают, что, когда вырастут, будут профессиональными огнеборцами.

А пока у школьников есть время, чтобы заняться спортом: спортивная школа олимпийского резерва 1 сентября приглашает детей и взрослых на день открытых дверей. Будущих победителей ждут вело- и мотоспорт, спортивная борьба, теннис и даже прыжки на батуте (между прочим, это олимпийский вид спорта!).

Дворец пионеров и школьников, экологический центр, ЦВР «Надежда», центр детского (юношеского) технического творчества также готовы развивать ребят в секциях, кружках, объединениях по интересам, причём совершенно бесплатно.

– В рамках сегодняшнего праздника мы проводим акцию «Выбирай полезный досуг», – рассказывает Наталья Шириязданова, специалист по социальной работе центра «Семья». – Мы постарались собрать на одной площадке все организации, обеспечивающие досуг детей, чтобы родителям было легче сориентироваться.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 августа 2018 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА