Половина жителей Башкортостана планирует участвовать в выборах в Госсобрание РБ – опрос ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о готовности жителей Башкортостана участвовать в выборах в Государственное собрание — Курултай РБ.

На вопрос «Примете ли Вы участие в выборах депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, которые состоятся в сентябре 2018 года или нет?» половина опрошенных ответила утвердительно. 29 процентов респондентов выбрали вариант «обязательно приму», 21 процент — вариант «скорее приму». Ещё четверть участников исследования со своими планами пока не определились.

Ещё один вопрос, который задавали респондентам: «Представьте, что выборы депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан состоятся в ближайшее воскресенье. За какую партию Вы бы, скорее всего, проголосовали?».

Партийные предпочтения жителей Башкортостана распределились следующим образом: 45 процентов голосов получила бы «Единая Россия», за КПРФ готовы голосовать 15 процентов опрошенных, за ЛДПР — 8 процентов, за «Справедливую Россию» — 6 процентов респондентов. Остальные партии набрали менее 3 процентов голосов респондентов.

Выборы депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ пройдут 9 сентября 2018 года. В качестве кандидатов по партийным спискам зарегистрировано 736 кандидатов от шести партий: ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Патриоты России», КПРФ, «Зелёные». По одномандатным округам зарегистрировано 290 кандидатов.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 22 по 26 июня 2018 года в Республике Башкортостан по заказу региональной общественной организации содействия социальному развитию РБ «Территория содружества» и оплачен этой организацией. В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Объём выборки — 1200 респондентов. Максимальный размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 3,5 процента.

Источник: http://www.bashinform.ru